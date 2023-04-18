Окоченевшие тела в лужах крови: в первом микрорайоне Хабаровска жестоко расправились с собаками

дети их звали Лиза и Чил, они были добрыми и никого не трогали Фото: Анна Людиншина

«Место заброшенное, страшное, много мусора навалено, вроде, раньше был какой-то магазин, но дети все равно туда ходят часто, из любопытства. А тут такое - две окоченевшие собаки в крови и останки птицы, похожей на ястреба - отрубленная голова и хвост. Собачек узнали - Лиза и Чил их детвора прозвала, они были добрыми, никого не трогали и, кстати, были чипированные…»

С этого и начался рассказ жителей Первого микрорайона, или, в народе, «микрахи» в Хабаровске. Люди сообщили редакции, что в заброшенном здании, которое стоит бесхозным вот уже несколько лет, обнаружили жуткую находку - окоченевшие тела двух собак в лужах запекшейся крови. Лиза и Чил - так чипированных четвероногих прозвали местные дети. К слову, собаки никого не трогали, были добрыми и не проявляли никакой агрессии. Еще несколько дней назад они бегали по району, а люди их подкармливали.

За несколько дней до обнаружения люди слышали, как собаки пищали Фото: Анна Людиншина

Помимо убитых собак, в том месте лежали останки птицы. В распоряжении редакции имеется видео с места происшествия, а на кадрах - оторванная голова и хвост. Чтобы определить, к какому семейству принадлежит птица, потребовалась помощь орнитолога. Специалист из Магаданской области отметила, что это может быть канюк-зимняк семейства ястребиных. Но утверждать это на 100 процентов можно лишь при доскональном изучении и личном осмотре.

- По клюву можно сказать точнее. Есть ли хищный зуб. На видео не видно, но кажется, что нету, а значит, не сокол. И хвост похож на зимняка, - рассказала Елена, орнитолог.

Там же нашли останки хищной птицы Фото: Анна Людиншина

Трупы до сих пор лежат в том заброшенном здании Фото: Анна Людиншина

- Это произошло на Калараша, 22, там стоит заброшенное здание, в советское время в нем был магазинчик. Узнала я обо всем из чата волонтеров Первого микрорайона и приехала на место. Вызвала полицию, пришел участковый, опросил всех, а осматривать тела собак сначала не хотел. Я надела перчатки, чтобы проверить, есть ли следы ран, обе собаки - мальчик и девочка, были залиты чем-то бурым, похожим на кровь, в районе головы и шеи, - рассказала редакции Анна Людиншина, волонтер и зоозащитница.

Следов от пуль или других ранений при первом осмотре Анна не обнаружила. Причину, от чего скончались собаки, может определить экспертиза. Собак должны были изъять и исследовать, однако до сих пор тела остаются на месте.

- Я посмотрела по зубам - собаки совсем молодые. Потом туда пришли дети и рассказали, что Лиза и Чил были добрые, прибежали в район месяца два назад и остались. По биркам мы выяснили, что их изымали на Антенной или Санитарной улицах, потом туда же выпускали, - сказала Анна.

Как оказалось позднее, участковый не увидел признаков насильственной смерти у собак, поэтому следственная группа не приедет, а соответственно, трупы забирать не будут. Однако волонтер решила не оставлять это дело просто так, Анна написала заявление в полицию, в котором отразила информацию от местных жителей - в ночь с четверга на пятницу в том месте будто происходила драка, судя по звукам. Собаки вели себя громче обычного, они не просто лаяли, но и пищали, поскуливали.

- Тела собак до сих пор лежат там. Сейчас я пишу жалобу в прокуратуру, а затем буду писать в УМВД. Тела необходимо забрать и провести экспертизу, - говорит волонтер.

Как выяснилось, в этом микрорайоне совсем недавно ровно таким же способом расправились с несколькими бездомными кошками. Тела в том же виде нашли жители. Волонтеры предполагают, что животных могли отравить, так как следов от ран на телах нет, а столько крови могло вытечь из ртов животных.

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