«Раскольникова» с молотком: женщина ради денег напала на старушку в Хабаровском крае

Женщина ударила старушку молотком по голове Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

В попытках получить легкие деньги жительница поселка Де-Кастри в Ульчском районе залезла в чужой дом и едва не убила человека. Ее жертвой стала 81-летняя старушка. К счастью, женщина выжила и смогла рассказать, что произошло.

УДАРИЛА МОЛОТКОМ И ДУШИЛА ПОДУШКОЙ

Алкоголь иногда толкает людей на страшные поступки. Так произошло и на этот раз. 48-летняя Ольга* опрокинула пару стопок. Когда градус ударил в голову, она решила, что нужно раздобыть еще спиртного. Денег у женщины не было, поэтому она решилась достать их незаконным путем.

Ольга вооружилась молотком, надела медицинскую маску и перчатки, прихватила телефон, чтобы подсвечивать дорогу фонариком, и направилась ночью в дом 81-летней Галины*. Женщина надеялась провернуть все по-тихому. Она думала, что хозяйка жилья давно спит и не заметит присутствия постороннего человека. Но все пошло не по плану.

Пробравшись в дом, Ольга увидела пенсионерку, которая бодрствовала в этот момент. Женщина ослепила старушку фонариком и накрыла ей лицо подушкой. Перекрыв воздух своей жертве, она потребовала отдать ей деньги. Галина испугалась и сказала, где лежат сбережения.

Но сумма «улова» не впечатлила Ольгу. В тайнике было всего 8,5 тысячи рублей. По словам пенсионерки, денег у нее больше не было. Тогда женщина опять прижала подушку к лицу жертвы и ударила ее молотком по голове. Несмотря на травму, старушка осталась в сознании. Она рассказала, где хранит еще 45 тысяч рублей. Заполучив деньги, Ольга поспешила оставить дом.

НЕ УЙТИ ОТ НАКАЗАНИЯ

Когда о случившемся стало известно полиции, правоохранители быстро нашли подозреваемую. Ее задержали и завели дело о разбое.

- Расследование длилось с марта 2023 года. Сейчас собрано достаточно материалов следствия, чтобы выдвинуть обвинение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Если вину Ольги признают, ее могут лишить свободы на срок от семи до 12 лет. Кроме того, ей также могут назначить штраф в размере до одного миллиона рублей.

*Все имена изменены

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