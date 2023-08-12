«Пробыл два дня в аду»: Стала известна причина смерти мужчины, покусанного собаками в Магадане

Установлена причина смерти мужчины, растерзанного собаками в Магадане Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следственный комитет установил причину смерти жителя Магадана, который два дня провел в реанимации после нападения бездомных собак. Теперь правоохранители смогут привлечь к ответственности виновных в случившемся.

РВАЛИ ПЛОТЬ ЗУБАМИ

Все произошло в ночь на 9 августа. Во дворе дома №6 по площади Горького четыре бездомных пса окружили 46-летнего магаданца. Животные набросились на мужчину, впиваясь в него зубами. Одна за другой собаки кусали свою жертву, пока она не перестала сопротивляться. Тогда псы потеряли интерес к человеку и скрылись из виду.

Свидетелем происходящего стала женщина, которая вызвала медиков. Приехавшие врачи ужаснулись от увиденного. Тело мужчины буквально полностью покрывали рваные раны от зубов, из них текла кровь, а сам пострадавший не мог ничего сказать. Его без сознания доставили в отделение реанимации городской больницы.

ДВА ДНЯ НА ИВЛ

Сотрудники больницы сразу подключили пострадавшего к аппарату ИВЛ. У мужчины был травматический шок, он не мог дышать самостоятельно. На его теле нашли десятки ран. Многие из них находились на голове и шее. Руки и ноги тоже были усеяны следами от зубов.

- Мы будем оказывать всю необходимую помощь пострадавшему для его скорейшего выздоровления и реабилитации, - сказал после случившегося мэр Магадана Юрий Гришан.

Несмотря на все усилия медиков, состояние пациента оставалось тяжелым. Два дня они боролись за его жизнь, но 11 августа мужчина скончался, так и не придя в сознание.

ПРИЧИНА УСТАНОВЛЕНА

Как рассказали с областном следственном комитете, чтобы выяснить, кто виновен в случившемся, сначала нужно установить причину смерти.

- Нам нужно понимать, что стало первопричиной произошедшего. Для этого необходимо установить причину смерти. Либо что-то произошло до того, как на мужчину набросились собаки, либо изначально виной случившегося стало именно нападение, - уточнила «КП» - Хабаровск» представитель СУ СК России по Магаданской области Светлана Алимова.

К вечеру 11 августа были готовы результаты вскрытия. Эксперты выяснили, что человек умер в результате нападения животных. Причиной смерти стал травматический шок. Он возникает из-за обильной потери крови и сильной боли, сопровождается нарушением работы органов и нервной системы, доставляя человеку невыносимые страдания.

- За отлов бездомных собак отвечает администрация города. Соответственно, к ответственности будут привлечены лица, в полномочиях которых находится этот вопрос. В данном случае это департамент ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии Магадана, - добавила Светлана Алимова.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Она предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела взял на личный контроль руководитель регионального управления СК России.

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