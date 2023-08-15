Камера сняла последние секунды жизни: мужчина до смерти забил знакомого в Магадане

Мужчина заволок в дом знакомого и убил в Магадане Фото: СУ СК России по Магаданской области

Уличная камера наблюдения сняла последние секунды жизни мужчины из Магадана. Он решил сходить в гости к соседу, но попал под горячую руку. Дружеская встреча обернулась для него жестоким убийством.

ЗАВОЛОК В ДОМ ЗА НОГУ

36-летний Игорь* и 42-летний Виталий* были соседями. Они жили на противоположных сторонах одной улицы и изредка общались. Обычно поводом для встречи служил алкоголь. Мужчины составляли друг другу компанию за бутылкой крепкого. Так было и в этот раз.

Виталий с «гостинцем» пришел в гости к Игорю. Мужчины выпили и вышли на улицу, там между ними случился конфликт. Младший из мужчин несколько раз ударил оппонента, повалив его на землю. После он схватил Виталия за ногу и поволок в дом. Все это происходило в зоне видимости камеры наблюдения.

Затащив уже беззащитного мужчину домой, Игорь нанес ему еще несколько ударов. После он схватил металлическую трубу и с силой приложился ею по телу и голове своего гостя.

«ТЫ Ж ЕГО УБИЛ!»

Когда шум в доме стих, Игорь некоторое время сидел, не понимая до конца, что произошло. Он пришел в чувства, когда открылась входная дверь.

- Ночью вернулась сожительница обвиняемого. Она опешила от увиденного. Осмотрев лежащего мужчину, она сказала: «Ты ж его убил!» Тогда обвиняемый понял, что натворил, и решил сам вызывать полицию, - рассказала «КП» - Хабаровск» представитель СУ СКР по Магаданской области Светлана Алимова.

Приехавшие на место правоохранители и медики подтвердили смерть мужчины - он скончался от полученных травм головы и туловища.

ОФИЦИАЛЬНО

Убийство произошло на улице Новая в Магадане в ночь с 10 на 11 августа. Что послужило поводом для нападения на погибшего, до конца непонятно.

- Как таковой причины для ссоры не было. По словам обвиняемого, погибший вызывал у него раздражение, он постоянно со всеми скандалил, был агрессивным и заносчивым. Поэтому на почве алкогольного опьянения он не сдержал свои эмоции и начал избивать его, - уточнила Светлана Алимова.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство». Решением суда его взяли под стражу. Известно, что у обвиняемого ранее уже была судимость, что может стать отягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Его могут приговорить к колонии на срок от шести до 15 лет.

*Все имена изменены

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