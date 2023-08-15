Две «Маргариты» и один разбой: двое мужчин загремели в колонию за избитого курьера с пиццей в Хабаровске

В ноябре прошлого года 25-летний курьер отдал заказ и его схватили двое мужчин. Тематическое фото Фото: Михаил ФРОЛОВ

Суд в Хабаровске поставил точку в деле о нападении на доставщика пиццы. В ноябре прошлого года 25-летний курьер отдал заказ, и его схватили двое мужчин. Они избили доставщика и забрали последние деньги.

«ЭЙ, УВАЖАЕМЫЙ»

Очередной заказ доставщик привез на улицу Калараша около трех часов ночи. Почти на выходе из подъезда к курьеру пристали двое пьяных мужчин. Требования у них были типичные: «Гони деньги - либо будет плохо».

Парень сказал, что ничего ценного у него при себе нет - клиент расплатился за заказ картой. А наличку курьеры не носят без надобности. Нападавших это не устроило: они несколько раз ударили доставщика по лицу и заставили его отдать единственную (на их взгляд) дорогую вещь - электронные часы.

После этого мужчины не отпустили курьера, а заставили его ехать к банкомату. При них он проверил баланс личной карты, снял с нее все деньги и отдал нападавшим. Добычей мужчин стали пять тысяч рублей. Только тогда они оставили курьера в покое и скрылись. Общий ущерб парень оценил в 35 тысяч рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

Доставщик по какой-то только ему известной причине заявил о случившемся только через два дня. Полиция задержала двоих сообщников 36 и 29 лет. Электронные часы парня были найдены в квартире одного из нападавших. Деньги мужчины потратили на личные нужды. Уголовное дело было заведено по статье «Разбой».

- Суд назначил каждому виновному наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - прокомментировала Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

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