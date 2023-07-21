Караулил возле дома каждое утро: житель Комсомольска жестоко избил бывшую девушку до гематом и сотрясения мозга

Р. колотил женщину руками и ногами, таскал за волосы по полу. Фото: Социальные сети

Жительница Комсомольска Маргарита стала жертвой жестокости бывшего мужчины. Он зверски избил 33-летнюю женщину прямо на рабочем месте на глазах охранника. Произошедшее попало на видео, которое сейчас обсуждает весь регион.

ПРОЩАЙ

Маргарита начала встречаться с Р. больше года назад. Отношения были обычными: делились друг с другом всем, вместе воспитывали детей от прошлых отношений, проводили время вместе, иногда ссорились. В последнее время Р., по словам знакомых пары, начал проявлять агрессию к возлюбленной. То толкнет, то замахнется. Маргарита решила порвать с мужчиной. Пару месяцев назад женщина объявила об этом Р.

- Он ее встречал возле дома каждое утро. Крайний раз видела их пару дней назад, у Риты дрожал голос. Тогда я не придала этому значение, так как ничего плохого за Р. замечено не было. Сейчас понимаю, что в тот момент, когда их встретила, было все не так гладко, - рассказала «КП» - Хабаровск» знакомая пары.

СТРАШНАЯ СМЕНА

Маргарита работала в магазине на Юбилейной улице, 19 июля заступила в ночную смену. Р. ворвался, влетел в подсобку, где была женщина, сказал ей пару слов и ударил с головы. С этого началось зверское избиение комсомольчанки. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как Р. колотил ее руками и ногами, таскал за волосы по полу. На крики Маргариты прибежал охранник, но, судя по видео, ничего существенного не предпринял.

Женщине удалось вырваться и убежать. Она обратилась в больницу, где ей зашили порванную губу, диагностировали трещину в нижней челюсти, сотрясение мозга, гематомы на лице и голове. Маргарита рассказала о случившемся врачам, они заявили в правоохранительные органы.

ОФИЦИАЛЬНО

- Поступило обращение из лечебного учреждения о том, что поступила женщина с различными травмами. По данному факту проводится проверка, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, официальный представитель УМВД России по региону.

В соцсетях видео вызвало огромный резонанс. Люди считают, что женщине необходимо идти до конца и наказать бывшего за жестокость. Некоторые переживают, что Р. уйдет от ответственности или отделается «административкой». Задержан ли комсомольчанин - неизвестно. Маргарита сейчас крайне плохо себя чувствует.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кровавая месть бывшего: жителя Хабаровска избили и ограбили непрошеные гости из прошлого возлюбленной

В Хабаровске будут судить двоих мужчин за грабеж и причинение вреда здоровью (подробнее)

Увидел измену во сне: под впечатлением от ночных фантазий мужчина избил до полусмерти любимую в Хабаровске

Мужчина избил сожительницу в Хабаровске за измену во сне (подробнее)