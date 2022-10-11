Четыре сыра и кулак в лицо: курьера с пиццей жестоко избили и оставили без гроша

Задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем не простая рабочая смена выдалась у курьера фирмы по доставке пиццы. Отдав очередной заказ на улице Калараша в три часа ночи, 25-летний молодой человек вышел из подъезда и направился к своему автомобилю. По дороге его остановили двое мужчин и потребовали отдать все имеющиеся при нем ценности.

- Курьер ответил, что при себе у него нет денежных средств, потому что клиент расплатился безналичным способом. Тогда злоумышленники нанесли ему несколько ударов и вынудили отдать электронные наручные часы стоимостью около 50 тысяч рублей, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Но этого нападавшим показалось недостаточно. Тогда они заставили пострадавшего доехать с ними до ближайшего банкомата и снять с личной карты еще пять тысяч рублей.

Удивительно, что курьер не сразу обратился в полицию, а спустя два дня. Правоохранителям молодой человек рассказал, как обстояли дела в злополучную ночь. Спустя еще два дня сотрудники уголовного розыска задержали сообщников. 36-летний подозреваемый и его 29-летний сообщник проживают в Южном районе Хабаровска. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Похищенные у заявителя смарт-часы полицейские изъяли во время обыска по месту проживания младшего по возрасту злоумышленника на Флегонтова.

Сотрудниками УМВД России по Хабаровску заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Преступникам может грозить до семи лет лишения свободы. Двух мужчин уже поместили под стражу по решению суда.

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