Вонзил нож 54 раза: семилетний ребенок стал свидетелем жестокой расправы над своим отцом в Хабаровском крае

В момент расправы над отцом в комнату вошел семилетный сын пары. Тематическое фото Фото: Евгения ГУСЕВА

Николая (все имена изменены - прим. ред.) осудили за зверское преступление, которое он совершил в небольшом поселке Джонка. Напомним, что 32-летний мужчина кровожадно расправился с другом, с которым мирно выпивал. Убийца не дрогнул даже при виде маленького сына.

КРОВАВОЕ ЗАСТОЛЬЕ

В июле 2021 года Николай пришел в гости к Илье и его супруге. Выпили бутылочку-другую, побеседовали, и хозяин дома пошел спать. Супруга Ильи начала выпроваживать гостя: посидели, пора и честь знать. Пьяному Николаю такой расклад не понравился.

Гость несколько раз ударил женщину, та закричала и убежала подальше. Илья вскочил с кровати и вступился за супругу. Но агрессивного Николая было уже не остановить. Он набросился на друга с кулаками и несколько раз стукнул его неустановленным предметом.

СВИДЕТЕЛИ

Следом в руки к разъяренному гостю попал нож. Он схватил его и 54 раза ударил по Илье. В момент расправы в комнату вошел семилетный сын пары. Увидев море крови и зарезанного отца, перепуганный ребенок убежал вслед за матерью.

После убийства окровавленный Николай сидел в доме. В этот момент вошла знакомая убитого. Разгоряченный убийца набросился на женщину и попытался ее изнасиловать. Но она смогла отбиться от нападавшего и сбежать из злополучного дома.

ОФИЦИАЛЬНО

Николая задержали, уголовное дело было заведено по статьям «Убийство, совершённое с особой жестокостью» и «Покушение на совершение действий сексуального характера». Следствие собрало неопровержимые доказательства вины мужчины.

- Судом он признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года с отбыванием первых 10 лет наказания в тюрьме, далее – с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 2 года, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Ранее Николай привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

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