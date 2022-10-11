Стипендия за «отличную» работу: бухгалтер учебного заведения начисляла деньги несуществующим студентам

Женщина несколько лет обманывала организацию Фото: Евгения ГУСЕВА

Многолетняя афера происходила в стенах хабаровского учебного заведения, пока не была проведена аудиторская проверка. Она и выявила крупную недостачу. Представители организации обратились с заявлением в УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции быстро вышли на следы преступника. Им оказалась 62-летняя бывшая работница учреждения, которая занимала должность бухгалтера.

- По факту заявления следователи вышли на сотрудницу крупнейшего университета города, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

В процессе предварительного расследования выяснилось, что подозреваемая с апреля 2017 по май 2022 годов имела доступ ко всей документации, с помощью которой можно было осуществлять начисление денежных средств. Почти шесть лет она перечисляла стипендии на счета своей дочери и знакомого. При этом они не имели никакого отношения к университету. Также женщина начисляла выплаты на личный банковский счет.

Чтобы провернуть задуманное, злоумышленница целенаправленно вносила в реестр документов, предоставляемых в банк, фамилии и реквизиты подставных студентов. О том, что перечисление денег незаконно, знала только подозреваемая.

- Дочь и знакомый проходят как свидетели. Они не знали о том, что их данные используются для противоправной деятельности.

Каждый месяц на карты «студентов» приходило от 40 до 50 тысяч рублей, которые обналичивались 62-летней подозреваемой. Она тратила их на собственные нужды. Таким образом ущерб составил более трех миллионов рублей.

Сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю завели уголовное дело по статье «Кража». Женщине может грозить до 10 лет тюрьмы. Осознавая серьезность своего деяния, злоумышленница уже возместила 130 тысяч из причиненного ущерба.

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