Жертвами телефонных мошенников становятся в основном пенсионеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Криминальные сводки пестрят ежедневными случаями мошенничества, от которых страдают чьи-то родственники. Телефонное мошенничество - достаточно старый способ обмана населения, но даже с развитием технологий и широким информированием жертв меньше не становится.

Только в Хабаровске ежедневно регистрируется по несколько обращений пострадавших от рук мошенников. А если сложить все заявления в Хабаровском крае, то их число вырастает до десятка. И в основном это уловки с выгодными инвестициями, оформлением несуществующего кредита или просьбы о помощи от родственников, которые оказались в беде.

«КП» - Хабаровск» с представителями УМВД России по Хабаровскому краю составили рейтинг самых используемых мошеннических схем на территории региона.

«МАМА, Я ПОПАЛ В БЕДУ»

Старая и уже многими забытая схема обмана вырвалась в лидеры по количеству поданных заявлений в полицию от пострадавших. Всех жертв объединяет одно - они преклонного возраста.

Пожилые люди действительно верили в то, что с ними разговаривали их родственники. Нередко легенды преступников проигрываются по кругу. Кто-то попал в аварию, и требуются деньги на операцию, кто-то сбил пешехода, а есть и совсем наглые варианты развития событий в виде оплаты за «разбитый» автомобиль на месте. Мошенники действуют профессионально и большое внимание уделяют психологии, заставляя пенсионеров поверить в то, что с их детьми и внуками действительно что-то происходит.

Общение по телефону не прекращается до тех пор, пока жертву не удается уговорить собрать денежные средства и передать их человеку, который за ними приедет.

- Злоумышленники начали привлекать к своей деятельности молодых людей в качестве курьеров. В основном это студенты. Большинство из них даже не подозревают, чем занимаются, невольно становясь соучастниками преступления, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, руководитель пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

Правоохранителям недавно удалось задержать одного из таких курьеров. Им оказалась 20-летняя хабаровчанка, студентка университета. Выяснилось, что ей несколько раз предлагали подработку через мессенджеры. Она согласилась, и ей рассказали об обязанностях на должности курьера в инвестиционной компании. Раскаиваясь, она вспомнила, как «работодатель» объяснял, что деньги, получаемые ею, это средства вкладчиков компании, которые направляются в перспективные и выгодные проекты.

«НА ВАС ОФОРМЛЕН КРЕДИТ»

Второе место в рейтинге занимают преступники, которые выбрали работу в колл-центре. Они обзванивают жертв и пугают их тем, что третьими лицами на них был оформлен кредит. Причем пострадавшими могут быть люди любых возрастов. С ними говорят по телефону вплоть до момента перевода средств.

- Пострадавших пугают оформлением крупного кредита и узнают действующий остаток денег на счетах. Сразу после этого жертву настраивают на то, что все средства необходимо перевести на безопасный счет, а по факту - мошенникам. В состоянии стресса человек не успевает осознать, что совершает ошибку.

Причем технологии позволяют преступникам максимально правдоподобно маскироваться под сотрудников финансовых организаций при помощи сервисов по подмене номера.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

По статистике правоохранительных органов, подавляющее большинство жертв телефонных мошенников в 2022 году - это пожилые люди. И далеко не секрет, что они откладывают деньги «на черный день» или копят для своих детей и внуков.

Чтобы обезопасить родственников от посягательств недобросовестных сограждан, с ними стоит чаще разговаривать на эти темы, а также проигрывать ситуации, чтобы они были предупреждены.

Участковые полицейские регулярно проводят рейды по квартирам, чтобы вручить памятки с информацией о том, как вести себя в случае возникновения подобных ситуаций. Так, благодаря осведомленности накануне две пожилые хабаровчанки не поддались на уловки мошенников.

Женщины изначально поверили звонившим. Ради спасения близкого человека 77-летняя горожанка была готова отдать один миллион рублей, вторая потерпевшая приготовила 200 тысяч рублей. Обе пенсионерки уже ждали курьеров. Однако в последний момент они вспомнили, что сотрудники полиции не раз предупреждали о таком способе обмана. Они созвонились с реальными родственниками и убедились, что с ними все в порядке. Проявленная бдительность позволила сохранить накопления.

ВАЖНО

В стрессовой ситуации зачастую бывает сложно быстро взять себя в руки. Особенно когда на другом конце провода «родственник», попавший в беду.

Что делать, чтобы не попасться на уловки преступников:

- пересилить себя, положить трубку и самому перезвонить родственнику, в 99% случаев с ним все будет в порядке;

- ни при каких обстоятельствах не рекомендуется передавать деньги незнакомцам. Если по телефону сказали, что за деньгами приедет курьер, то лучше вызвать наряд полиции;

- при звонке из банка нельзя сообщать пароли и коды. Сотрудникам финансовых организаций они не нужны, а преступники могут получить доступ к финансам.

УМВД России по Хабаровскому краю настоятельно рекомендует рассказывать старшему поколению о случаях телефонного мошенничества. Быть может, именно вашего родственника это может уберечь от потери денег и нервов.

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