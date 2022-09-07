Билли Миллиган в юбке: жительница Хабаровска обдурила лучшую подругу на крупную сумму

В квартире подозреваемой провели обыск Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Многолетняя дружба не всегда сулит всестороннее понимание и поддержку. Бывают и случаи коварного обмана. Так произошло в Хабаровске. 28-летняя Ольга (имя изменено - прим. ред.) умудрилась обдурить своих знакомых почти на 40 миллионов рублей.

Схема оказалась достаточно банальна: фигурантка брала у людей из своего круга крупные денежные суммы в долг, обещая вернуть их с большими процентами. Ольга рассказывала всем, что передает деньги своему хорошему знакомому Максиму (имя изменено - прим. ред.), который инвестирует их в перспективные и прибыльные бизнес-проекты.

О возможности заработать аферистка поведала лучшей подруге Галине (имя изменено - прим. ред.), с которой вместе училась в одной из гимназий Хабаровска и знакома в общей сложности больше 20 лет. Подруга, разумеется, не отказалась от дополнительного дохода и доверилась Ольге.

Вложив небольшую сумму, первое время Галина действительно получала деньги с процентами, пока в схему не подключился еще один человек. Злоумышленница порекомендовала обратиться к гадалке, которая может дать предсказание о будущем и благополучном сотрудничестве с загадочным «инвестором». Причем общение с ней происходило только через мессенджеры, исключая личные встречи.

Шло время, гадалка давала позитивные расклады, и Галина в конце 2020 года решила инвестировать еще три с половиной миллиона рублей. Вот тут и начались проблемы с возвратом денег. Галина подключила к общению вышеупомянутого «инвестора» Максима. Его, впрочем, пострадавшая тоже никогда не видела лично. Все общение происходило только посредством электронной почты.

- Подозреваемая имеет юридическое образование, работала в данной сфере. Своим потерпевшим среди круга общения она преподносила себя как высококлассного специалиста с обширными связями. Ни у кого не возникало сомнений в ее квалификации, честности и порядочности, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Галину начали обрабатывать с трех сторон: гадалка, Максим и Ольга. Полгода потерпевшая не видела свои вложенные деньги. Тогда гадалка предложила Галине забрать не деньги, а помещение, которым владеет «инвестор». Чтобы хоть как-то отбить вложения, потерпевшая согласилась. На этом высасывание денег из девушки не закончилось. Тут же посыпались запросы на оплату документов для оформления, налогов и ремонт. Этот процесс затянулся еще на полгода, а Галина продолжала занимать деньги.

Новый виток аферы закрутился, когда Галине сказали о необходимости продать помещение. Куратором задумки выступал Максим. Миновали еще шесть месяцев. Пострадавшая уже была в долгах как в шелках, успев занять у родителей, родственников и друзей. Дошло до того, что Галина заложила свою квартиру в банк, чтобы получить кредит, и продала машину. В общей сложности за полтора года Галина перевела более 18 миллионов рублей.

Только после потери огромной суммы у Галины появились сомнения. Манера общения всех участников схемы была очень похожа на Ольгу. Именно поэтому потерпевшая обратилась в полицию.

- Пока непонятно, куда злоумышленница тратила деньги. На нее не зарегистрировано никакого имущества. Часть денег она все-таки тратила на возврат долговых обязательств перед потерпевшими, действуя по принципам финансовой пирамиды. Другая часть, вероятно, уходила на личные расходы.

Но во всей этой ситуации вскрылись удивительные подробности. Оказалось, что «инвестор», от имени которого вела переписки Ольга, это реально существующий человек!

Выяснилось, что Максим действительно является знакомым Ольги. Он и не предполагал, что от его имени аферистка собирает денежные средства. Более того, Максим сам умудрился передать два с половиной миллиона рублей по такой же схеме. Из них вернуть удалось только 800 тысяч. Сейчас Максим находится в числе потерпевших. К слову, «гадалкой» тоже оказалась Ольга.

Полицейские провели расследование и установили, что на удочку ушлой юристки попались пять человек. Общая сумма ущерба составила около 40 миллионов рублей.

Рано утром в дверь к Ольге постучались сотрудники уголовного розыска, регионального управления ФСБ и ОМОНа. Это застало девушку врасплох. В квартире был проведен обыск, при котором изъяли сотовые телефоны, компьютеры и банковские карты, которые могли использоваться для совершения преступления.

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», Ольгу оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении на время следствия. Отмечается, что ранее она не привлекалась к уголовной ответственности. Также полиция ищет человека, который за денежное вознаграждение записывал голосовые сообщения от имени «инвестора». Не исключено, что нанятый мужчина не знал о преступном замысле.

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