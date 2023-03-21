«Наказал» за воровство: житель Хабаровского края избил соседа до полусмерти чайником и тростью

Во время алкогольной посиделки с 9 на 10 число мужчина предъявил приятелю: «Зачем воруешь?». Тематическое фото Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровском крае встреча двоих мужчин закончилась трагедией и уголовным делом. Собутыльники решили распить бутылку-другую, в процессе повздорили. 42-летний Николай (имя изменено - прим. ред.) заподозрил своего приятеля в воровстве и избил.

Николай вместе с 46-летним другом снимал квартиру в селе Мирное. Иногда мужчины выпивали и шумели, но в целом каких-то серьезных неудобств, по неподтвержденным данным, соседям не доставляли. Такое положение дел сохранялось до очередного застолья в апреле 2022 года.

Своего соседа Николай заподозрил в краже хозяйских денег. Во время алкогольной посиделки с 9 на 10 число мужчина предъявил приятелю: «Зачем воруешь?» Соседа это задело, завязалась ссора, которая вылилась в драку. Николаю досталось несильно, а вот его приятель тяжело пострадал.

Николай избил соседа металлическим чайником и тростью. Удары наносил в область головы, да так сильно, что другу пришлось вызывать скорую. Мужчину увезли в больницу, где, несмотря на усилия врачей, он скончался. Подозреваемого задержали, уголовное дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

- По уголовному делу проведены следственные и процессуальные действия, позволившие предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления и направить уголовное дело в суд, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Сначала Николай отрицал свою вину, затем сознался под тяжестью собранных доказательств.

- Судом, с учетом позиции прокуратуры Хабаровского района, назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.

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