Кричал, чтобы его срочно выпустили: буйный пациент ударил ножом врача-кардиолога в Комсомольске

Нападение на 37-летнего врача в Комсомольске едва не осталось безнаказанным. Тематическое фото Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Нападение на 37-летнего врача в Комсомольске едва не осталось безнаказанным. В июне 2023 года кардиолог чуть не стал жертвой пациента с ножом. Сначала уголовное дело заводить не стали.

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Все происходило в городской больнице №7, куда поступил 49-летний пациент. Его диагноз не раскрывается, но, похоже, что обстоятельства были серьезные, раз потребовалась госпитализация. Такому раскладу мужчина был не рад и стал требовать у медсестер отпустить его с миром. Почему комсомольчанину срочно понадобилось уйти - выясняют следователи.

Медсестры пытались успокоить пациента, объясняли, что уже вечер, и выписать его никто не может. Мужчину это только раздражало. Он начал скандалить, в дело вмешался дежурный врач. Специалист пообещал пациенту выписать его утром, последний озверел и схватил с тумбочки нож.

Вооруженный комсомольчанин стал нападать на врача, кардиолог отбивался. Но специалист споткнулся и упал, чем воспользовался буйный пациент. Мужчина успел вонзить нож в ногу врачу, пока его не скрутили другие сотрудники отделения и пациенты.

ОФИЦИАЛЬНО

Кардиолог написал заявление в полицию, но сотрудники не усмотрели признаков преступления. Завести уголовное дело отказались, врач обратился в прокуратуру. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования уголовное дело все же было заведено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью…».

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и причастных лиц. Ход расследования уголовного дела находится на контроле, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Юлия Петрова, помощник прокурора города Комсомольска-на-Амуре.

Максимальное наказание по статье - до двух лет колонии.

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