Подробности скрывают от остальных: на Колыме нашли тело хирурга с огнестрельным ранением

Молодой врач погиб при загадочных обстоятельствах Фото: страница Ивана Грибкова в социальной сети

В одной из квартир Магадана нашли тело мужчины. Он был мертв уже несколько дней, но никто об этом не знал. О гибели стало известно лишь когда в дом вызвали полицию. Сотрудники вскрыли дверь и обнаружили на полу известного в городе хирурга. «КП» - Хабаровск» удалось выяснить, что причиной смерти стало огнестрельное ранение.

Погибший оказался 37-летний Иваном Грибковым, врачом Магаданской областной больницы. В учреждении он проработал пять лет, на должность заступил еще в 2018 году. До этого учился в медицинском вузе в другом регионе. Коллеги отзываются о нем самыми теплыми словами, говорят, был Иван Сергеевич очень ответственным хирургом и чутким человеком.

- Он был очень требователен к себе, ответственный, хороший человек, и прекрасный хирург. Не верится, что его нет больше с нами.

Следствие пока находится в замешательстве, сейчас идут проверки, выясняются обстоятельства случившегося. Как сообщили в следственном управлении региона, мужчину нашли по месту жительства.

Выяснилось, что мужчина скончался от выстрела, однако следов насилия замечено не было, в связи с чем возникли самые страшные подозрения. Говорить о смерти близкого человека родственники врача отказались, им пока тяжело. Умер Иван Грибков 5 июля, 10 числа его похоронили.

- Иван Сергеевич за время работы в МОБ зарекомендовал себя хорошим специалистом, ответственным человеком, требовательным к себе и чутким к пациентам. Его уход из жизни стал тяжелой утратой для коллег и колымчан, которым он вернул самое ценное – здоровье, - пишут коллеги из областной больницы.

Иван вел активную жизнь, любил свою работу, а в свободное время отдыхал на природе, даже водил катер. Еще одной его любовью было огнестрельное оружие, мужчина интересовался его видами, изучал, как устроена та или иная винтовка, да и сам очень любил пострелять по мишеням.

При каких обстоятельствах мужчина ушел из жизни, никто пока не знает, подробности не раскрываются. Был ли это несчастный случай, убийство или нечто иное – будет выяснять следствие.

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