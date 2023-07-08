«В семье его больше любили»: житель Хабаровска убил брата 60 ударами молотком

Свою вину мужчина не признал, заявил, что брат «сам себя забил до смерти». Тематическое фото Фото: Александр ГЛУЗ

Иностранец Тимур* из Хабаровска зверски расправился с родным старшим братом. «В семье его больше любили», - вскользь скажет он на допросе. По версии правоохранительных органов, обида и ревность стали причиной того, что 33-летний мужчина взялся за молоток.

ОБИДЫ

Оба брата работали на стройке по улице Сысоева в Хабаровске. Жили тут же в вагончике, иногда выпивали. В декабре 2022 года накрыли стол, разговаривали о том, о сем. По мере того, как алкогольное опьянение усиливалось, мужчины стали высказывать друг другу претензии.

Слово за слово, и разгорелся скандал. О чем конкретно спорили мужчины - не узнает никто: Тимур молчит, его 34-летний брат мертв. Смерть он принял от рук родственника, который в пылу ссоры взялся за молоток. Мужчина нанес брату не менее 60 ударов по голове и телу.

ОФИЦИАЛЬНО

Тело нашли коллеги братьев, заявили в правоохранительные органы. Тимура задержали, уголовное дело было заведено по статье «Убийство».

- По уголовному делу проведен ряд следственных и процессуальных действий, результаты которых позволили следователю сделать вывод о причастности его к совершению инкриминируемого преступления, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Свою вину мужчина не признал, заявил, что брат «сам себя забил до смерти». Как - загадка.

- По уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Материалы будет рассматривать Индустриальный районный суд, - сообщил «КП» - Хабаровск» Илья Блудов, прокурор Индустриального района.

Максимальное наказание по статье - от шести до 15 лет колонии.

*Имя изменено

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