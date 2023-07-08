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Происшествия8 июля 2023 9:05

«В семье его больше любили»: житель Хабаровска убил брата 60 ударами молотком

Мужчина из Хабаровска предстанет перед судом за убийство брата молотком
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
Свою вину мужчина не признал, заявил, что брат «сам себя забил до смерти». Тематическое фото

Свою вину мужчина не признал, заявил, что брат «сам себя забил до смерти». Тематическое фото

Фото: Александр ГЛУЗ

Иностранец Тимур* из Хабаровска зверски расправился с родным старшим братом. «В семье его больше любили», - вскользь скажет он на допросе. По версии правоохранительных органов, обида и ревность стали причиной того, что 33-летний мужчина взялся за молоток.

ОБИДЫ

Оба брата работали на стройке по улице Сысоева в Хабаровске. Жили тут же в вагончике, иногда выпивали. В декабре 2022 года накрыли стол, разговаривали о том, о сем. По мере того, как алкогольное опьянение усиливалось, мужчины стали высказывать друг другу претензии.

Слово за слово, и разгорелся скандал. О чем конкретно спорили мужчины - не узнает никто: Тимур молчит, его 34-летний брат мертв. Смерть он принял от рук родственника, который в пылу ссоры взялся за молоток. Мужчина нанес брату не менее 60 ударов по голове и телу.

ОФИЦИАЛЬНО

Тело нашли коллеги братьев, заявили в правоохранительные органы. Тимура задержали, уголовное дело было заведено по статье «Убийство».

- По уголовному делу проведен ряд следственных и процессуальных действий, результаты которых позволили следователю сделать вывод о причастности его к совершению инкриминируемого преступления, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Свою вину мужчина не признал, заявил, что брат «сам себя забил до смерти». Как - загадка.

- По уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Материалы будет рассматривать Индустриальный районный суд, - сообщил «КП» - Хабаровск» Илья Блудов, прокурор Индустриального района.

Максимальное наказание по статье - от шести до 15 лет колонии.

*Имя изменено

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