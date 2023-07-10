Дно не изучено, а вода с паразитами: мужчина утонул при странных обстоятельствах в ЕАО

33-летний мужчина утонул в карьере в ЕАО
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Компания беззаботно отдыхала на карьере, пока веселье не оборвал несчастный случай. Один из друзей нырнул в воду. Прошло несколько секунд, потом еще несколько, а мужчина так и не выныривал на поверхность. Только через минуту ко всем пришло осознание произошедшего.
9 июля компания близких знакомых отправилась на карьер Земснаряд, чтобы вместе провести выходной. Некоторое время они распивали алкоголь на берегу, пока один из мужчин не решил искупаться.
- На берегу установлены таблички, предупреждающие об опасности. Купаться здесь запрещено. В этом водоеме не исследовано дно, а вода заражена паразитами. Но это мало кого останавливает, - сказала «КП» - Хабаровск» представитель пресс-службы ГУ МЧС России по ЕАО Ольга Минчакова.
Мужчина разбежался и прыгнул в воду. Его друзья с замиранием сердца ждали, пока товарищ вынырнет, но уже через минуту поняли, что случилось страшное. Они начали звать его с берега, но ничего не происходило. Когда прошел шок, один из компании позвонил в спасательную службу и рассказал о случившемся.
К водоему приехало подразделение спасателей с водолазами. На катере они принялись исследовать дно карьера, пока не обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался 33-летний житель Биробиджана.
Тело утонувшего мужчины нашли на дне водоема
Фото: ГУ МЧС России по ЕАО
- Мужчина действительно отдыхал, нырнул и утонул. Признаков криминала нет, - уточнила «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Несмотря на то, что следов насильственной смерти нет, следком все равно начал проверку, чтобы установить все обстоятельства несчастного случая.
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