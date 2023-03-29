Ревновал так, что пытался убить: иностранца отправили в колонию за нападение на врача-педиатра у поликлиники в Хабаровске

Когда Лейла пыталась забрать телефон назад, опьяненный ревностью мужчина ударил ее ножом Фото: Скриншот с видео

Педиатр из Хабаровска стала жертвой приятеля по переписке. 30-летняя Лейла около месяца общалась по интернету с мужчиной из Азербайджана. Онлайн-флирт быстро превратился в ад для хабаровчанки.

ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА

Лейла познакомилась с 38-летним мужчиной в сентябре 2022 года. Переписка продлилась около месяца, когда женщина поняла: «Не мое». Анар (имя изменено - прим. ред.) звал интернет-знакомую замуж, обещал носить на руках, но педиатр начала опасаться давления и решила прекратить общение.

Тогда мужчина заподозрил, что у онлайн-возлюбленной появился кто-то другой. Анар даже приехал в Хабаровск, чтобы поговорить с Лейлой и попытаться возобновить отношения. Женщина не горела желанием встречаться с интернет-знакомым. Но Анар знал, где работает объект его ревности.

В ПОИСКАХ РАЗЛУЧНИКА

11 октября 2022 года мужчина пришел к Детской городской поликлинике №1 и стал ждать Лейлу. Когда женщина подошла, попытался заговорить с ней, но та то ли не хотела, то ли опаздывала на работу. Анар выхватил у педиатра телефон, хотел проверить, действительно ли она переписывается с другим.

Когда Лейла пыталась забрать телефон назад, опьяненный ревностью мужчина ударил ее ножом. Дважды. Лезвие вонзилось в грудь и плечо женщины. Нанести наиболее смертельные удары Анар не смог - педиатр криком привлекал внимание прохожих и смогла вырваться. Во время следствия мужчина скажет: «Она сама напоролась на нож, когда забирала телефон».

РЕАКЦИЯ

Лейла выжила и восстановилась. Анару предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство».

- По уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, позволившая предъявить мужчине обвинение, направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения его по существу, - сообщила Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

В содеянном мужчина не сознался даже под тяжестью собранных доказательств. В суде он продолжал настаивать на своей невиновности.

- Суд назначил наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. За причиненные моральные страдания в пользу потерпевшей взыскано 150 тысяч рублей, - прокомментировала Валерия Казакова, и.о. официального представителя прокуратуры Хабаровского края.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мстительный бывший: стали известны подробности сильного пожара с пострадавшими в хабаровском ателье

В Хабаровске мужчина поджег ателье, где работала его бывшая возлюбленная (подробнее)

Жестокая месть за «разбитое сердце»: магаданец похитил и изнасиловал школьницу, с которой крутил роман

Житель Магадана похитил и изнасиловал 15-летнюю бывшую девушку (подробнее)