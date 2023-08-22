Труп окружили птицы и медведи: тушу гренландского кита нашли на Шантарских островах в Хабаровском крае

Кит был еще подростком. Фото: предоставлено «КП»

Ужасную находку сделали ученые на Шантарских островах. Они обнаружили тело краснокнижного гренландского кита. Судя по состоянию тела, пролежало оно на побережье Охотского моря не один день.

Судя по виду, туша пролежала на берегу дольше одного дня. Фото: предоставлено «КП»

Трагедия для всей популяции

Все произошло в районе мыса Радужный на острове Большой Шантар. Там работы шли у ФГБУ «Заповедное Приамурье».

К мертвому телу стянулись обитатели островов - медведи, птицы и так далее. Фото: предоставлено «КП»

- Это был кит-подросток. Мы высадились на берег, в это время там очень много медведей было. Сотрудники национального парка обеспечили устойчивую безопасность периметра вокруг найденной туши кита. И мы вместе с ними провели мероприятия по замеру туши и установлению причины, по которой этот кит мог погибнуть. Кроме этого мы взяли два больших образца кожных покровов, сала и жил, а также мышечных тканей кита для проведения гистологических исследований. Эти образцы были переданы Григорию Цидулко - это ученый-цетолог (зоолог, изучающий китообразных), Екатерине Джикия и Милене Морозовой в Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова для проведения всех необходимых анализов. Помимо выяснения причин смерти животного, будут проводиться генетические анализы - сравнение с генетической картой китов, образцы которых ранее были отобраны. Будет устанавливаться, откуда этот кит пришел, как двигался и какие у него были заболевания или токсичные вещества в организме, - рассказал «КП» - Хабаровск» генеральный директор ООО «Дальневосточные экспедиции» Бахт Мавланов.

Ученые взяли образцы для проведения исследований. Фото: предоставлено «КП»

По его словам, в основном киты погибают от рук человека. Это происходит из-за какого-то воздействия - запутывания или удара винтом судна, также на смертность китов очень сильно влияют шумы техногенного характера. В редких случаях причиной смерти кита может быть заболевание или нападение косаток. Так как это кит-подросток, наиболее вероятно, что он погиб от каких-то естественных причин. В связи с тем, что туша кита уже достаточно поедена медведями и птицами, явных следов запутывания обнаружено не было. Однако необходимо провести весь перечень исследований, чтобы установить истинные причины произошедшего.

Уникальные создания

На сегодняшний день гренландский кит - это самый неизученный кит в мире. По оценкам ученых, всего в Охотском море их осталось не более четырехсот особей, из них меньше 250 взрослых. У многих учеными были обнаружены увечья, являющиеся результатом деятельности человека. Охотоморская популяция считается вымирающей, и смерть даже одного кита - это невосполнимая потеря. В то же время находка ученых поможет более подробно изучить строение кита, его генетические особенности и многое другое.

Пока нет информации, из-за чего кит мог погибнуть. Фото: предоставлено «КП»

Напомним, в 2020 году на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии России появилось сообщение о том, что охотоморские популяции серого и гренландского китов включены в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции (переселения) федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма», входящего в состав национального проекта «Экология».

- На сегодняшний день очень не хватает правил наблюдения за китами и поведения с ними. Также необходимо ввести правила для судоходства при обнаружении китов. Как необходимо вести себя капитанам, судоводителям как маломерных, так и больших судов. За последние лет пять случались ситуации, когда люди сознательно гоняли этих китов, наезжали на них, наносили увечья винтами, киты запутывались в рыболовных сетях. Это, конечно, все очень печалит. Отношение людей к китам должно быть максимально бережным, - отметил Бахт Мавланов.

Это могло произойти из-за болезни. Фото: предоставлено «КП»

Или кит попал под влияние человека. Фото: предоставлено «КП»

Неделю назад «КП» - Хабаровск» писала о капитане маломерного судна, который на огромной скорости вошел в бухту рядом с мысом Врангеля в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. По ходу своего движения катер стал пересекать пути движущихся по бухте краснокнижных гренландских китов, намерено подвергая редчайших животных смертельной опасности. Позже катер причалил к берегу, чуть не совершив наезд на туристов, катающихся на сапах. По предварительной информации, капитаном судна оказался депутат муниципального района имени Полины Осипенко Максим Кочергин. По словам очевидцев, хозяин судна вел себя крайне неадекватно, допускал хамское поведение в отношении туристов и научных сотрудников, работавших в бухте. Сотрудники Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры и полиции проводят проверки по данному факту.

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