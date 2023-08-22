«Ищи мужа среди трупов»: неизвестные украли деньги у бойца СВО из Хабаровска и устроили травлю его семьи

Участник СВО из Хабаровска и его семья пострадали от неизвестных буллеров Фото: Анастасия ОСИПОВА

Участник СВО из Хабаровска и его семья пострадали от неизвестных буллеров. Больше полугода супруга мобилизованного получает угрозы и оскорбления. Вдобавок анонимы увели с банковского счета крупную сумму.

«МЫ ВАС НАЙДЕМ»

Хабаровчанин был призван по частичной мобилизации в зону СВО. Чтобы продолжать помогать жене и ребенку, мужчина оставил им банковскую карту. Телефон с мобильным банком боец увез с собой.

В конце декабря жене мобилизованного начали писать с разных иностранных номеров. Сообщения были жуткие: оскорбления, угрозы найти и убить, фотографии убитых солдат с подписями: «Ищи мужа среди трупов». Анонимам даже было откуда-то известно, что у бойца есть маленький сын, с которым обещали разделаться на глазах родителей.

ДРОППЕР

После этого непонятным образом со счета мобилизованного исчезли 280 тысяч рублей. Ни смс, ни звонков из банка, по словам супруги, не было. Деньги просто были выведены на счета россиян, переведены в иностранные электронные биржи и конвертированы в криптовалюту.

Одного из промежуточных получателей чужих денег удалось установить. Он рассказал, что оформил на себя банковскую карту и отдал реквизиты, пин-коды и пароли неизвестным. За это дроппер (так называют людей, которые сдают в аренду свои банковские счета для транзита или обналичивания украденных денег) заработал 10 тысяч рублей.

Как анонимам удалось узнать практически всю информацию о семье мобилизованного - пока загадка. Самая очевидная версия об утрате телефона бойцом отпала сразу же: хабаровчанин жив и нигде не оставлял свой гаджет.

ОФИЦИАЛЬНО

Над раскрытием тайны сейчас работают правоохранительные органы. В том числе отрабатывается версия того, что здесь не обошлось без украинских спецслужб. Уголовное дело заведено по статье «Кража».

- Потерпевший, призванный на военную службу по мобилизации, в силу нахождения в зоне проведения специальной военной операции не может самостоятельно выступить истцом при защите своих прав. Мы обратились в суд в интересах участника боевых действий с исковым заявлением о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения, - рассказал «КП» - Хабаровск» заместитель прокурора города Илья Варфоломеев.

Исковое заявление находится на рассмотрении.

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