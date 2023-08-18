Дело о краже боевых наград у участника СВО из Комсомольска приняло неожиданный поворот

Вскрылись детали дела о краже боевых наград у участника СВО из Комсомольска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Резонансное дело о краже миллиона рублей и боевых наград у участника СВО из Комсомольска вызвало бурную реакцию по всей стране. Остроты добавил отказ полиции заводить уголовное дело, так как правоохранители не увидели в этом событии состава преступления. Вмешаться в ситуацию пришлось прокуратуре. После этого началась проверка, но вскрывшиеся факты только еще больше запутали следствие.

Все началось 18 июня, когда Виталий* пришел в отделение полиции для подачи заявления. Со слов мужчины, у него украли рюкзак с миллионом рублей и четырьмя боевыми наградами, которые он получил после возвращения из зоны проведения СВО. В сумке также были документы к госнаградам и личные вещи комсомольчанина.

- Поступило заявление о том, что вечером 9 июня потерпевший распивал спиртные напитки в одном из баров города. В этот момент с ним находилось трое мужчин, а затем присоединились еще четверо. После закрытия заведения они его покинули. Позже мужчина обнаружил, что рюкзака при нем нет. Через девять дней он вернулся в бар, но работники сказали, что никаких вещей не находили, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Когда отыскать рюкзак своими силами не вышло, Виталий пошел в полицию. Правоохранители сначала отказались заводить дело - не увидели состава преступления. Позже в ситуацию вмешалась генпрокуратура, после чего дело все-таки возбудили по статье «Кража в особо крупном размере».

Начались проверки. Но и буквально сразу следствие зашло в тупик. Оказалось, что на записи камер видеонаблюдения из бара мужчина 9 июня не появлялся. Не было и его приятелей, о которых рассказывал Виталий. Из-за этого полиция теперь ищет новые зацепки, которые помогут выяснить правду. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, в том числе хронологию событий того дня, когда участник СВО, предположительно, потерял рюкзак.

Источник «КП» - Хабаровск» рассказал, что потерпевший не раз был замечен за употреблением алкоголя. Не исключено, что мужчина запутался в датах, чем ввел полицию в заблуждение. Кроме того, мужчина мог оставить свои вещи в другом месте. Но пока это только догадки.

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