Рисковал жизнью и потерял все: миллион рублей и награды украли у участника СВО из Комсомольска

Участника боевых действий обокрали в Комсомольске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мужчина из Комсомольска вернулся из зоны проведения СВО домой, но вместо спокойной жизни его ожидало сразу несколько потрясений. Сначала у него украли рюкзак с деньгами и наградами, а после в полиции отказались заводить уголовное дело.

Комсомольчанин вернулся из зоны проведения военной спецоперации, привезя с собой четыре боевые награды и миллион рублей. Все это находилось у него в рюкзаке, который мужчина взял с собой на прогулку в город.

- Он зашел в одно из общественных заведений и, уходя, забыл там рюкзак. Когда вернулся, уже было закрыто. Он пришел и на следующий день, но ему сказали, что никаких забытых вещей не находили. Сотрудники заведения предположили, что рюкзак мог унести кто-то из компании посетителя, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по работе со СМИ.

Так как мужчина был уверен, что никто из его знакомых не мог забрать вещи, он пошел в полицию. Он там отказались заводить уголовное дело «в связи с отсутствием события преступления». Тогда участник боевых действий обратился в прокуратуру Комсомольска.

Прокурор не согласился с решением об отказе в возбуждении дела и признал его незаконным. Он вынес постановление с требованием провести расследование. После этого началась дополнительная проверка. В итоге полиция все-таки завела дело в отношении неустановленного лица по статье «Кража в особо крупном размере».

Сейчас правоохранители ищут причастных к похищению личных вещей участника СВО. Они проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия, а прокуратура контролирует ход работы над делом.

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