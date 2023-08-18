Дознавателя могут отправить на СВО после случая с кражей боевых наград у ветерана в Комсомольске

Депутат Хинштейн прокомментировал случай с кражей боевых наград у ветерана СВО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина из Комсомольска, вернувшийся из СВО, обратился в полицию после того, как у него украли рюкзак. В сумке были миллион рублей и четыре боевые награды с документами на них. Правоохранители отказались заводить дело за отсутствием события преступления. В ситуацию вмешалась генпрокуратура. Благодаря этому дело по статье «Кража» все-таки завели.

Журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов пообщался с председателем комитета госдумы по информационной политике Александром Хинштейном. Политик прокомментировал произошедшее.

- Мало того, что дознаватели не увидели «события преступления». И начальник отдела дознания в Комсомольске утвердил решение о том, что украденные у ветерана миллион рублей, награды, личные вещи не являются преступлением. В моем понимании нет никакой разницы между теми, кто украл награды у ветерана СВО, и теми, кто это преступление попытался похоронить, - прокомментировал журналисту «Комсомольской правды» Александр Хинштейн.

Политик считает, что лучшим наказанием для дознавателя и его руководителя станет отправка в зону СВО. Это позволит им понять, какой ценой достаются награды.

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