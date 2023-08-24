Кит пролетел над Хабаровском: необычная акция прошла на набережной

Кит отлично вписался в пейзажи Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Летающий кит» появился на Набережной имени Невельского в Хабаровске. Воздушный шар в виде морского гиганта показался над берегом Амура 24 августа, чем сразу же привлек к себе восторженные взгляды и внимание объективов смартфонов и камер. Необычный летающий объект поднялся в небо не случайно. На центральной набережной Хабаровска с 24 по 26 августа проходит яркий фестиваль «Хабаровский край - окно в мир Дальнего Востока», который стартовал в рамках II Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток». Около года назад парящий кит стал эмблемой туристической отрасли Хабаровского края по итогам конкурса проектов и был презентован на первом туристическом форуме, который проходил в сентябре 2022.

Найти его можно напротив лестницы, ведущей с Комсомольской площади Фото: Сергей ПЯТКОВ

- Вообще хабаровчан не удивить воздухоплаванием. Такое здесь увидишь не часто, но и не редко. А вот именно кита, да еще и на самой набережной, над Амуром, на фоне большинства символов города - вот это действительно необычно, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья, хабаровчанка.

Есть ощущение, что кита врисовали в пейзаж Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Основная, деловая часть II Всероссийского туристического форума соберет представителей федеральных и региональных органов власти, туроператоров, рестораторов и отельеров. Они обсудят важные вопросы, связанные со сферами туризма и гостеприимства.

- Второй форум продолжает прекрасные начинания первого форума. По итогам первого форума у нас как минимум произошел «бум глэмпингов», стартовали новые интересные проекты и в целом интерес к туризму повысился. Мы эту историю подхватываем. Плюс, с учетом того, что на прошлогоднем Восточном экономическом форуме во Владивостоке, состоялся государственный совет по туризму, который провел президент России Владимир Путин, и дал ряд поручений по развитию туризма. В том числе - повышение доступности, увеличение номерного фонда, новые маршруты, кадры. Все это и то, что мы делали целый год всей отраслью для исполнения поручений, для развития отрасли, мы обсудим на туристическом форуме, - рассказал «КП» - Хабаровск» первый заместитель министра туризма Хабаровского края Олег Лучин.

Сергей Стиллавин (слева) и Олег Лучин Фото: Сергей ПЯТКОВ

Он добавил, что развлекательная часть форума в этом году уйдет в образность. В Хабаровске пройдут «Дни стихий». «День воздуха», на котором пройдут мастер-классы по авиамоделированию и изготовлению ловца снов, выступление пилота с кордовым самолетом, светодиодное шоу и запуск в небо большого летающего кита. «День земли» будет посвящен путешественникам и культуре коренных малочисленных народов и «День воды» выступлениями на Амуре, спортивными мероприятиями на воде и художественными мастер-классами.

Увидеть кита можно и с верхней части набережной Фото: Сергей ПЯТКОВ

- У меня складывается в голове, постепенно, картина, чем должен стать Хабаровск в глазах людей, которые приезжают сюда с Запада. Во-первых, это столица дальневосточной кухни. Во-вторых, это рыбалка – в Амуре водится более ста видов рыб, многие из которых эндемики, то есть уникальны только для этой реки. В-третьих, женщин нужно привлекать тем, что в западной части страны называют «детокс». Это восточная косметология, похудение и оздоровление. Ну и четвертое – это, конечно, горнолыжный спорт, - поделился с «КП» - Хабаровск» известный радиоведущий, журналист и публицист Сергей Стиллавин, который уже второй год подряд посещает туристический форум в Хабаровске в качестве эксперта и спикера.

Киту не позволяет улететь груз, к которому он привязан Фото: Сергей ПЯТКОВ

В рамках фестиваля ежедневно жители и гости города могут увидеть концерты и творческие выступления, а так же принять участие в конкурсах, мастер-классах и розыгрышах призов.

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