Главное - не есть рыбу: о влиянии на Хабаровский край сбросов радиоактивной воды в Японии рассказали экологи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 24 августа Япония начала слив воды, использовавшейся для охлаждения реакторов во время аварии в 2011 году на атомной электростанции «Фукусима-1» в Тихий океан. Специалисты Страны восходящего солнца заверили мировую общественность в том, что эта вода «очищена», безопасна, а сама процедура сброса угрозы экологии и людям не представляет. Несмотря на это многие экологи, общественные деятели и активисты по всему миру забили тревогу. Правительства Китая и Южной Кореи местами частично, а местами и полностью запретили импорт японских рыбы и морепродуктов - как живых, так и переработанных и замороженных.

ВСЕ СВОЕ В БЕЗОПАСНОСТИ

В Хабаровском крае в частности и на Дальнем Востоке в целом также усилили контроль над морским промыслом и гидрологической остановкой.

- На территории России круглосуточно ведется мониторинг радиационного фона. Для каждого региона он может быть свой, так как есть такой параметр, как «естественное фоновое значение радиационного фона», который может меняться в зависимости от территории. Это все отслеживается в рамках работы Гидрометеослужбы. Кроме того, система Роспотребнадзора нацелена на проведение замеров радиационного фона. На таможенных постах также проводятся замеры, в том числе и в морских портах, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Она отметила, что система мониторинга уже давно отлажена. В портах на регулярной основе проводятся измерения радиационного фона судов и грузов. Это происходит в едином, ежедневном и постоянном режиме, и если появляются какие-то предпосылки к сложным ситуациям, то в зависимости от ситуации незамедлительно принимаются соответствующие решения. Задействуется не только система МЧС России, а целое межведомственное направление совместной работы.

12 ЛЕТ СПУСТЯ…

Напомним, в 2011 году произошла одна из самых крупных радиационных катастроф в новейшей истории на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Ей был присвоен максимальный уровень по международной шкале ядерных событий. Из-за наводнения, вызванного землетрясением и последовавшим за ним цунами, произошло затопление подвалов станции, что привело к перебою в подаче электроэнергии и, как следствие, отказу системы охлаждения реактора. В качестве экстренной меры решили использовать почти полтора миллиона кубометров морской воды. До настоящего времени вся эта вода хранилась на территории АЭС в огромных резервуарах. Однако когда место в них начало заканчиваться, было принято решение попытаться по максимуму отчистить ее и сбросить в океан.

- Мы и в 2011 году принимали участие в исследованиях акватории Японского моря на предмет наличия радиоактивных изотопов. И вот сейчас эта тема опять всех взбудоражила. Тогда мы не обнаружили присутствия на популярных для отдыха хабаровчан побережьях никакого повышения радиационного фона. По поводу последних событий ученые спорят. Большинство из них высказывается в пользу недоизученности вопроса. Долгосрочные последствия этого сброса на данном этапе тяжело оценить. Однако японские расчеты показывают, что вода с тяжелыми изотопами водорода (дейтерий и тритий) будет распространяться в придонном слое, потому что она тяжелее, чем обычная вода, и уходит на Восток в глубоководные районы Тихого океана, там смешиваясь с основной массой воды. И концентрация ее будет настолько мала, что через год ее даже найти будет сложно. Для Мирового океана это прецедент - и ученым, исследователям необходимо пристально следить, какой эффект это будет иметь для всех нас. Жителей Дальнего Востока это не коснется ни прямо, ни косвенно. Конечно, это решение, которое приняло японское правительство, вызвало большой резонанс в научном мире. Очень многие страны осудили принятые меры, которые могут привести к негативному воздействию на рыбный промысел в Южной и Северной Корее, Китае. Здесь определенные опасения есть, - рассказал «КП» - Хабаровск» Владимир Сидоров, руководитель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы.

Он подчеркнул, что воздействия на рыбодобывающую отрасль и морепродукты для России практически не будет. Экспорт морепродуктов из Японии снизился до минимума. Вся продукция, которая традиционно приходит из Страны восходящего солнца, подвергается пристальному вниманию спецслужб, которые занимаются ее изучением.

Отметим также, что в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора появился пост, согласно которому загрязненная рыбная продукция из Японии в Россию не допущена.

- С 8 июля 2023 года ведется усиленный контроль за продукцией рыбного промысла из Японии. В связи с объявленным и предполагаемым сбросом радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» Роспотребнадзором с 8 июля 2023 года введен усиленный санитарный контроль. Поставка всей пищевой продукции в РФ из Японии разрешена только при наличии деклараций, подтверждающих соответствие установленным нормативам в рамках действующего законодательства. Кроме того, с целью оценки воздействия последствий радиационной аварии на АЭС «Фукусима-1» Роспотребнадзор в ДФО с 2011 года проводит тщательный радиационный контроль за морепродуктами, выловленными российскими рыбопромысловыми компаниями в Тихом океане. За указанный период проведен углубленный анализ более пяти тысяч проб 32 видов морепродуктов. Лабораторный контроль пищевых продуктов из водных биоресурсов находится на особом контроле Роспотребнадзора.

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