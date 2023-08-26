«А если он его сейчас жахнет?»: мужчина покормил дикого медведя с рук в Хабаровском крае

Мужчина выдал животному еду, фактически передав из рук в лапы Фото: Скриншот с видео

В Хабаровском крае автомобилист покормил медведя. Мужчина подал еду косолапому фактически с рук. Произошедшее попало на видео и вызвало неоднозначные отзывы.

- Че, он не боится его? [...] Он че, дурак? А если он его сейчас жахнет? Все, пошел хавать, - говорят авторы на видео.

На кадрах видно, как мужчина вышел из машины и к нему прибежал медведь. Зверь аккуратно обнюхал мужчину, который стоял к нему спиной. Затем терпеливо ждал «вкусняшку».

Мужчина выдал животному еду, фактически передав из рук в лапы. Медведь взял «вкусняшку» и убежал в лес. Где все происходило - не сообщается. Вероятно, это снято на трассе Лидога-Ванино, где проезжающие мимо люди летом 2023 года прикормили медвежонка. Появлялись сообщения о том, что он погиб под колесами машины, но в разное время их опровергали.

Тогда специалисты призывали людей не подкармливать диких животных, особенно медведей. По их словам, так у зверей пропадает необходимость добывать еду самостоятельно. При этом, если хищник не получает желаемого, может напасть на человека.

- Дикие звери, какими на вид они не были бы безобидными, обладают инстинктами. Если хищнику что-то не понравится или увидит опасность в человеке, нападет не раздумывая. В том же медведе заложены навыки, в том числе для убийства. Поэтому кормить их и уже тем более гладить опасно, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Иван Жилкин, бывший егерь.

В соцсестях пользователи также разделились на два лагеря. Одни восхищаются смелостью мужчины, другие солидарны с Жилкиным: прикармливать медведя опасно не только для самого автомобилиста, но и для окружающих.

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