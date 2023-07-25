«Ох и зря они медведя угощают»: жители Хабаровского края подвергли хищника смертельной опасности

Медведя прикармливали прямо на трассе Лидога-Ванино. это мероприятие может обернуться трагедией для хищника Фото: телеграм-канал Совгавань.РФ

Прикармливая диких хищников, люди подписывают им смертный приговор! Эта истина, о которой охотоведы неустанно твердят, почему-то никак не принимается некоторыми жителями Хабаровского края. Люди продолжают угощать медведей лакомствами, специально оставляют для бурых гостей сгущенку или мед на природе, а потом удивляются, что хищник наведывается на обед.

Пару дней назад очередного бурого прикормили прямо на трассе Лидога - Ванино хлебом, отказываться от лакомства косолапый не стал, а вот люди побежали писать обращение, чтобы медведя отловили - а то, мол, опасно…

Медведь будет снова приходить сюда в поисках пищи Фото: телеграм-канал Совгавань.РФ

- Медведя никто отлавливать не будет, а вот людей, которые подкармливают хищника - будем искать. Сейчас разговаривали с соответствующими ведомствами. Этот вопрос будем поднимать. Нельзя подкармливать медведей, люди таким образом подписывают ему смертный приговор, - прокомментировал ситуацию «КП» - Хабаровск» Юрий Колпак, начальник управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

Кадры с медвежьей кормежкой разошлись в Сети. Автор поста пишет, что Потапыч снова пришел, а значит, прецеденты уже случались ранее. Мнения о происходящем разделились, кто-то тут же раскритиковал людей, угощавших медведя, а кто-то не на шутку перепугался и попросил власти помочь прогнать бурого подальше от населенных пунктов.

А потом начнет приходить в населенные пункты в поисках легкой добычи Фото: телеграм-канал Совгавань.РФ

- Во всем мире эта проблема есть, но везде обговорено законом, что строжайше запрещено кормить диких животных. Строго! Если покормили, значит подписали приговор животному. Он зайдет в поселок, его убьют, или его собьет машина, а страшнее всего, если он увидит у ребенка печенье в руке и побежит забирать - и тогда его застрелят. Кормить дикое животное нельзя!

Ситуация может обернуться трагически, от дикого животного могут пострадать люди. Прикормленный на трассе медведь непременно вернется сюда снова, потому как место будет ассоциироваться с легкой добычей пищи. Но в следующий раз медведя может сбить машина, нанести травмы, из-за которых бурый станет агрессивным и будет нападать на человека.

Так было на трассе несколько недель назад, медведя сбила «Тойота-Лексус», и раненый хищник в ответ напал на автомобиль. Он прыгнул на машину, раздирал капот и пытался выдавить лобовое стекло, чтобы добраться до людей. Медведя позже выследили и ликвидировали, так как полученные ранения его сильно разозлили.

Еще несколько случаев уже со смертельным исходом случились на Колыме. Здесь медведь убил двоих, еще трое попали в больницу. Медведя тоже пришлось ликвидировать.

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