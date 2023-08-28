Жизнь ребенка оборвалась мгновенно: в ЕАО будут судить виновника смертельного ДТП

Водитель пролежал долгое время в больнице после аварии, ребенок скончался на месте Фото: Прокуратура ЕАО

В начале апреля общественность потрясло сообщение о гибели 13-летнего мальчика в поселке Птичник Еврейской автономии. Ребенок скончался в дорожной аварии, с ним в машине были еще два человека - друг семьи и отчим парня, взрослым мужчинам удалось выжить. Тогда прокуратура сразу же завела уголовное дело, водитель пролежал в больнице полтора месяца и на заседание пришел в гипсе и хромой. Его заключили под стражу. Расследование этого дела уже завершено и направлено в суд на рассмотрение.

Трагедия случилась 9 апреля. Водитель Андрей - друг семьи мальчика, 13-летний Никита рос на его глазах, вместе они регулярно выезжали на рыбалку, общались, дружили. В тот роковой вечер отчиму Никиты и водителю Андрею понадобилось куда-то поехать, вместе с ними в машину сел и ребенок. До поездки Андрей употреблял алкоголь.

Авария случилась, когда машина ехала со стороны Биробиджана в сторону Головина. В какой-то момент Андрей, водитель «Субару-Легаси», не справился с управлением и слетел с дороги.

- Установлено, что в ночь на 9 апреля 2023 года в районе дома № 45 по улице Центральной села Птичник мужчина 1984 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем марки «Субару-Легаси», не справился с рулевым управлением и совершил выезд за пределы проезжей части дороги с последующим наездом на опору ЛЭП, - сообщает прокуратура области.

При этом никаких препятствий на дороге для машины не было, на участке ровный и сухой асфальт, видна разметка, дорога подсвечена уличными фонарями. В тот вечер не было дождя или тумана, но машина все равно съехала с дороги. 13-летний мальчик скончался на месте, что стало с отчимом - не сообщалось, а вот водитель Андрей попал в больницу с травмами и повреждениями. Он пробыл в стационаре около полутора месяцев, а на слушание пришел загипсованный.

Он просил, чтобы его не оставляли под стражей, так как у него семья, работа, жизнь, но решение органов было иным - мужчину арестовали и продолжили расследование. К сегодняшнему дню провели все необходимые следственные действия, позволяющие предъявить мужчине обвинение.

Ему вменяют пункт «а» части четвертой статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Теперь Андрея ждет судебное решение.

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