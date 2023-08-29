Мать и дети лишились дома: медведица Маша и ее потомство больше не будут жить на ферме под Комсомольском

Двух медвежат и их маму Машу забирают с экофермы Фото: социальные сети "Мишкина берлога"

Медведица Маша и двое ее детишек, жившие на экоферме «Мишкина берлога» под Комсомольском, переезжают на новое место. Семью хищников забирают у Михаила Филиппова, предпринимателя, приютившего медведицу несколько лет назад, и вырастившего ее на территории базы. Привезли хищницу на ферму давно, она была еще дитем, в то же время на помойке подобрали ее будущего жениха – Мишу. В прошлом году у парочки родились двое медвежат. Идиллия была разрушена неожиданно, кто-то пожаловался на «берлогу» и теперь Машу и детей забирают.

Как поясняют в природоохранной прокуратуре, проверку законности содержания медведей провели после обращения гражданина. В сети же разошлась информация, что на некачественный уход за бурыми пожаловался один из гостей базы отдыха. В итоге выяснилось, что на содержание медведицы Маши и двух ее медвежат у фермы нет законного разрешения.

- Животные ветеринарное обследование не проходили, у ИП Филиппова М.Ю. отсутствовал договор на оказание ветеринарных услуг, - сообщают в прокуратуре.

Медведи переедут в другой дом Фото: природоохранная прокуратура

Суд в Комсомольске посчитал целесообразным забрать Машу и детей у Филиппова, а затем передать их в специализированное учреждение. Самого же предпринимателя за использование объектов животного мира без должного разрешения оштрафовали, правда, на не очень большую сумму - 2 тысячи рублей.

Как стало известно редакции «КП» - Хабаровск», родители-медведи - четырехлетняя Маша и восьмилетний Миша живут в собственных вольерах, оборудованными теплыми «домиками». Михаил Филиппов вырастил их, и не боялся. Он спокойно входил в вольеры, кормил бурых с рук. Когда у пары появились дети - хотел отдать в зоосад или зоопарк, но, как говорил сам Михаил, зверей нигде не принимают.

В информации, предоставленной природоохранной прокуратурой, речь идет лишь о Маше и ее детях, про отца потомства ничего не сообщается. Так или иначе, решение суд вынес именно по трем медведям, и их судьба уже предопределена, семейство переедет в специальное учреждение.

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