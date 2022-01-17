Косолапая радость: медвежья двойня родилась на экоферме в Хабаровском крае

Родители медвежат - мохнатая пара Маша и Миша. Фото: berlogamishkina

На экоферме «Мишкина берлога», расположенном в поселке Хурба Комсомольского района в Хабаровском крае случилось пополнение. 12 января там родилось два бурых медвежонка весом всего 500 грамм. Постепенно они будут набирать вес. Детеныши все время находятся вместе с мамой.

- Мы пока даже не знаем, какого они пола – медвежата еще совсем крохи. Детеныши рычат, пищат, питаются молоком. Мать никуда свое потомство не выпускает и никого к себе не подпускает. Кушает медведица хорошо: питательную кашу с мясом, овощи, фрукты, сладости – она очень любит сгущенку. Рождение медвежат было новостью для наших гостей и подписчиков. Мы, конечно, знали заранее, но заранее не сообщали, чтобы не «сглазить», - рассказала «КП-Хабаровск» Юлия Костюк, администратор экофермы.

Обычно медведицы рожают раз в два года, это первое потомство на ферме. Родители-медведи четырехлетняя Маша и восьмилетний Миша живут в собственных вольерах, оборудованными теплыми «домиками».

Стоит отметить, что хозяина экофермы тоже зовут Михаил Филиппов, поэтому название вполне оправданное. Мужчина сам заходит в клетки к зверям и кормит медведей с рук. У животных к Михаилу полное доверие, потому что он вырастил их с ранних лет.

Косолапая парочка появились на экоферме случайно еще детенышами.

- Мишу нашли на помойке, а Машу привезли из леса. Куда девать их медвежат я не знаю, в зоосады и зоопарки их не берут. Если кто-нибудь на законных основаниях захочет себе взять, может быть, я и отдам. Но я думаю, вряд ли такое случится, - сообщил «Комсомолке» Михаил Филиппов.

Помимо косолапых, на экоферме есть коровы, козы, овцы, лошади, гуси, утки и так далее. Желающие поглядеть на медвежью семью могут записаться на экскурсию.

Напомним, в конце сентября 2021 года в Магаданской области семейство медведей заблокировало участок автомобильной дороги. Возле реки Палатка мама-медведица и трое ее подросших медвежат устроили променад по проезжей части. Видео этого сняли на авторегистратор очевидцы.

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