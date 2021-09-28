Семейство медведей заблокировало движение на дороге в Магаданской области. Фото: стоп-кадр видео

В Магаданской области семейство медведей заблокировало участок автомобильной дороги. Возле реки Палатка мама-медведица и трое ее подросших медвежат устроили променад по проезжей части. Видео этого сняли на авторегистратор очевидцы.

- Вот это поворот! По ходу, это мамаша с пестунами. Офигеть, четыре штуки! И ведь ничего не боятся, - говорит голос за кадром.

Пока молодые медведи разгуливали взад-вперед по дороге, их мать, очевидно, заинтересовалась экстремально близко подъехавшей машиной. Увидев, насколько уверенно хищница двигается в сторону авто, люди предпочли в спешке развернуться и уехать.

В Магаданской области с начала сентября медведи не в первый раз группами выходят к людям. Ранее двое медвежат забрели на территорию «Русской горнолыжной школы» в Магадане. В этот момент там не было никого из юных воспитанников. Зверей засняли на камеры телефонов работающие там люди.

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