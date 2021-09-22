В Магадане два медвежонка забрели на территорию горнолыжной школы: видео

В Магадане два медвежонка забрели на территорию горнолыжной школы. Фото: стоп-кадр видео
Двое медвежат забрели на территорию «Русской горнолыжной школы» в Магадане. Вылазку косолапых к людям засняли на камеру мобильного местные рабочие.
На кадрах видно, как еще совсем маленькие хищники, пробежавшись немного по склону, поспешили скрыться в лесу, увидев людей. Что примечательно, мамы вместе с ними не было.
В сети в шутку предполагают, что малыши, не дожидаясь открытия горнолыжного сезона, хотели прокатиться на подъемнике. Однако уже в следующем году подобные визиты гостей из леса не будут вызывать столько умиления. Если медведи облюбуют территорию школы, то решать вопрос с набегами хищников придется чиновникам и силовикам.
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