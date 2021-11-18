Белый медведь Алмаз из зоосада «Приамурский» решил не впадать в спячку Фото: Правительство Хабаровского края

В зоосаде «Приамурский» животные почувствовали приближение зимы. Те, кто привык впадать в спячку, уже вовсю готовятся к ней. Но только не белый медведь Алмаз. У него совсем другие занятия, и спать он не собирается.

- Алмаз радуется похолоданию. У него игры и веселые деньки только начинаются. Он с любопытством рассматривает всех через стекло бассейна и забавляется с новыми игрушками, - рассказали в зоосаде.

Кстати, 15 декабря Алмазу исполнится два года. По этому случаю в зоосаде объявили творческий литературно-художественный конкурс «Сказание о белом медведе». К участию в нем приглашаются все желающие.

КОНКРЕТНО

Все вопросы по организации, проведению и участию в конкурсе, можно задать по телефонам: 8 (4212) 32-45-40 или 8-962-224-28-64.

Заявки направлять на электронный адрес: zoosad2013@mail.ru (с пометкой «на конкурс»)

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