Белого медведя Алмаза впервые показали в хабаровском зоосаде: хищник растерялся, но попозировал на камеры

Алмаз родился в якутском зоопарке «Орто – Дойду» 15 декабря 2019 года Фото: Максим МОЛОТОВ

Хабаровский зоосад «Приамурский» показал своего нового питомца - белого медведя Алмаза. Напомним, что хищник приехал из Якутска, где почти до двух лет жил с мамой. Новосела посчастливилось увидеть детям и местным журналистам, в числе которых был корреспондент «КП».

ПРОЩАЙ, МАМА

Алмаз родился в якутском зоопарке «Орто - Дойду» 15 декабря 2019 года. Всю жизнь рядом со зверем находилась мама - медведица Колымана, которая в детстве потеряла родителей и едва не погибла в вечной мерзлоте. Хищник оказался очень активным, любопытным и рослым - в своем юном возрасте по размерам уже догнал маму. За забавными семейными сценами очень любили наблюдать посетители якутского зоопарка. Колымана играла с Алмазом, учила дитя медвежьим премудростям и даже ругала.

Но судьба Алмаза была решена давно - остаться с мамой он не мог. Мишку посадили в специальную клетку для транспортировки, загрузили в машину и отвезли более чем за две тысячи километров от дома. Путь занял 2,5 дня, к дороге Алмаз привык быстро и, по словам водителей, даже раскачивал авто.

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

Прибыв в Хабаровск, первым делом чистюля Алмаз прыгнул в бассейн, чтобы освежиться после долгой дороги. Затем мишку посадили на карантин. Это помогает не только исключить возможность заболеваний, но и дает возможность животному адаптироваться, привыкнуть к климату, новой обстановке, звукам, запахам, людям и так далее. Три раза в день мишку осматривают ветеринары, которые наблюдают за его поведением.

- Перед приездом Алмаза был отремонтирован большой бассейн, проведен косметический ремонт вольера, были проведены дезинфекция и очистка системы фильтрации воды. Мы встретили нашего нового обитателя во всеоружии, надеемся, что он проживет у нас очень долго и будет радовать гостей, - рассказала Валентина Сысоева, и.о гендиректора зоосада «Приамурский» имени В. П. Сысоева.

ЛЮБИТЕЛЬ АРБУЗОВ

Сам мишка, по наблюдениям специалистов, не до конца привык к новым условиям, но это поправимо. Сотрудники зоосада нашли подход к Алмазу: оказалось, что зверь без ума от арбузов. Ягодой хищника приманивают, если нужно переместить его в другое помещение. К слову, прошлый белый медведь Хабар, который умер от сердечной недостаточности, обожал груши.

- Алмаз принимает пищу два раза в день. Общий вес еды составляет от 10 до 15 килограммов. Основной рацион - рыба жирных сортов, также включается жирная говядина, рыбий жир, овощи и фрукты. Медведь сейчас весит около 200 килограммов, - добавила Валентина Сысоева.

СМУТИЛСЯ

Свой первый выход в свет Алмаз решил совершить в бассейне. По словам сотрудников зоосада, он очень любит купаться и большую часть времени проводит в воде. Случайными свидетелями утренней тренировки мишки стали везучие первоклассники, которые приехали на обычную экскурсию. Школьники прильнули к стеклу бассейна, от чего Алмаз немного растерялся.

Широкой публике Алмаза покажут после того, как медведь полностью адаптируется к новой среде обитания и жизни без мамы. Решение о демонстрации хищника примут ветеринары.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Чертовски обаятельный любитель снега и мячей: белый медведь Алмаз обживается в зоосаде под Хабаровском

У очаровательного зверя есть все шансы покорить местную публику, как когда-то он завоевал сердца якутян (подробнее)

«Страшно говорить ребенку, что мишки больше нет»: белый медведь Хабар умер в зоосаде Хабаровска

Белый косолапый умер в расцвете сил предположительно из-за воспаления кишечника (подробнее)

Стала известна причина смерти белого медведя Хабара в зоосаде Хабаровска

Любимец публики умер в самом расцвете сил - ему было шесть лет (подробнее)