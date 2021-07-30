Стала известна причина смерти белого медведя Хабара в зоосаде Хабаровска

Хабар выписывал изящные пируэты в бассейне и общался с людьми через стекло Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Специалисты назвали причину смерти белого медведя Хабара, который умер в зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева. Напомним, что зверя очень любили дети и взрослые. О смерти Хабара стало известно в конце мая. Первоначальная версия – проблемы с кишечником – не подтвердилась.

«СПАСИБО ЗА ЭМОЦИИ»

Хабар появился на свет в Московском зоопарке в 2014 году. Будущий любимец публики жил в столице с мамой и сестрой-двойняшкой Снежаной до двух с половиной лет. В апреле 2017-го белого мишку погрузили в сон и перевезли в зоосад «Приамурский», что под Хабаровском.

В зоосаде Хабар прожил чуть больше четырех лет Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

Зверь быстро освоился на новом месте жительства. Имя белому медведю выбирали всем краем в интернете. Пользователи сети голосовали между вариантами Умка, Оскар, Саймон, Айсберг и Мощный. В итоге остановились на Хабаре.

Белый медведь моментально украл сердечки посетителей зоосада. Хабар выписывал изящные пируэты в бассейне и общался с людьми через стекло. На Дни белого медведя зверю дарили торты из рыбы, овощей и мяса. Всего белый медведь прожил в зоосаде три с половиной года. 30 мая 2021-го всех ошарашила новость: «Хабар умер».

- Спасибо за эмоции, я чувствовала себя ребенком, когда смотрела на игру Хабара, - писали пользователи соцсетей.

ВСКРЫТИЕ ПОКАЗАЛО

Загадочная смерть Хабара моментально обросла слухами. Оно и понятно – белый медведь умер в юном возрасте – ему было шесть лет. В зоопарках и зоосадах такие звери могут жить до 35 лет. Причиной смерти Хабара назывались жара, отравление и даже убийство, а руководство зоосада предварительно говорило об энтероколите - воспалении слизистой оболочки тонкого и толстого кишечника.

Белый медведь моментально украл сердечки посетителей зоосада Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Точки над i должна была расставить экспертиза биологического материала белого медведя. Исследование проводилось в Москве. Сейчас стали известны его результаты.

- Во время вскрытия специалистами были обнаружены признаки острой сердечно-сосудистой недостаточности, ишемической болезни сердца, очаги отека легких, заболевание селезенки. Также было обнаружено воспаление кровеносных сосудов печени, признаки заболевания почек и поражение сердечной мышцы, - сообщили «КП» в межрайонной природоохранной прокуратуре.

Специалисты по белым медведям считают, что заболевания сердца могли быть как врожденными, так и приобретенными. Повлиять на развитие сердечной недостаточности могли жара, стресс и другие факторы.

Зверь быстро освоился на новом месте жительства Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Белые медведи находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу России. Охота на этого зверя в нашей стране полностью запрещена.

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