«Страшно говорить ребенку, что мишки больше нет»: белый медведь Хабар умер в зоосаде Хабаровска

Белый медведь Хабар умер в зоосаде Хабаровска Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Трагедия произошла 30 мая в зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева. Белый медведь Хабар скоропостижно скончался. Для всего зоосада и Хабаровска это большая потеря. В Хабаровске он прожил чуть больше четырех лет.

Белый медведь Хабар умер в зоосаде Хабаровска Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

КТО ВИНОВАТ?

Точная причина смерти пока неизвестна, это вызывает споры среди пользователей социальных сетей, которые выдвигают разные версии: от жары до инородного предмета в кишечнике. Специалисты объявят причину после гистологического исследования.

- Хабар был собственностью Московского зоопарка, а у нас он содержался по договору о временном содержании. После его смерти мы провели патологоанатомическое вскрытие совместно с сотрудниками государственной ветеринарной службы Хабаровска и специалистами из Московского зоопарка. Набранный биоматериал Хабара, мы отправили в Москву. По предварительному заключению, по внешнему виду, животное погибло от энтероколита невыясненного генеза, - рассказала Елена Миргородская, исполняющая обязанности директора зоосада «Приамурский» имени В. П. Сысоева.

Энтероколит - это воспаление слизистой оболочки тонкого и толстого кишечника. Причинами воспаления кишечника чаще всего бывают инфекции, паразиты, отравления, опухоли, нервные расстройства, нарушения иммунной системы и другие патологии. Чаще всего это заболевание одолевает молодых особей, которые только начали полноценно питаться.

Белый медведь Хабар умер в зоосаде Хабаровска Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

ЕГО ОБОЖАЛА ПУБЛИКА

Белый медведь Хабар поселился в зоосаде «Приамурский» уже достаточно давно - в апреле 2017 года. В краевую столицу он приехал из Московского зоопарка еще подростком. В естественной для своего вида среде обитания Хабар никогда не жил, ведь родился он в Московском зоопарке. В Хабаровск белого косолапого передали в возрасте 2,5 лет. Имя малышу выбирали всем краем с помощью народного голосования. Пользователи сети в 2017 выбирали между вариантами Умка, Оскар, Саймон, Айсберг и Мощный.

За несколько лет проживания в зоосаде Хабара полюбили как дети, так и взрослые. Как признаются хабаровчане, нередко они приходили в зоосад специально, чтобы посмотреть на мишку. Так как косолапый уже стал одним из главных жителей зоосада, некоторые хабаровчане приняли трагедию очень близко к сердцу.

- Жалко очень, аж расплакалась, - высказала соболезнования пользовательница соцсетей Евгения.

- Печально очень. Украшал собой зоосад. Страшно говорить ребенку, что белого мишки нет. Очень тяжело и грустно, - написала в соцсетях хабаровчанка Ирина.

На момент смерти Хабару было всего шесть лет. Для белого медведя – это очень молодой возраст. В среднем в неестественных условиях обитания белые мишки живут до 35 лет.

Хабар был активным жителем зоосада. Он очень любил купаться в своем бассейне и уплетать мясо, рыбу и овощи. Каждую зиму, 27 февраля, Хабара поздравляли с Международным днем белого медведя. Для мишки сооружали торт из рыбы и овощей на мясной подушке. Кроме того, у Хабара, как и у всех других белых медведей России, был опекун в лице крупной нефтяной компании.

Белый медведь Хабар умер в зоосаде Хабаровска Фото: Максим МОЛОТОВ

В зоосаде есть еще несколько особей медведей, только не белых. Животные проживают парами и периодически радуют команду и посетителей зоосада плодами своей любви. Фрося и Соня – гималайские мишки, а Маша и Балу – бурые.