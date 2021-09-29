Страсти из-за медведицы Насти из кафе под Хабаровском разгорелись в соцсетях. Фото предоставлено сотрудниками кафе

На территории «Странник» в селе Матвеевка недалеко от Хабаровска вот уже 20 лет живет бурая медведица Настя. Зверь живет в клетке на бетонном полу. За долгие годы Настя привыкла к людям. Однако негативные новости о медведице в неволе время от времени поднимают резонанс в соцсетях. Это происходит уже на протяжении нескольких лет, сообщает «КП-Хабаровск».

Пользователи возмущаются якобы антисанитарными условиями содержания, требуют передать животное в зоосад, и сами готовы обраться куда угодно. И вот снова, в 2021 году, в соцстях появилась информация о том, что на территории заведения находится мишка. В самом меню кафе указывается, о том, что покормить медведя одной банкой сгущенки стоит 100 рублей.

- Пошли глянуть, зрелище печальное. Медведь сидит в маленькой клетке. А там все в фекалиях и пустых банках сгущенки. Видимо только ей и кормят. Медведь просто держится за решетку высунув морду между прутьев и ни на что не реагирует. Его нужно отправить в зоосад или центр реабилитации. На территории кафе животное просто мучается. Вонь оттуда стоит за несколько метров. Просто очень печальное зрелище, до слез, - указано в одном из пабликов Instagram.

Однако со слов сотрудников кафе, все совсем наоборот. Животное принесли на территорию «Странника» еще совсем детенышем, причем сделал это сам директор заведения.

- Я сам ее принес. Ехал тогда в Комсомольск-на-Амуре на машине. Заметил на земле лежит что-то бурое. Назад сдал, вижу, а это медвежонок весь израненный. Мне его жалко стало оставлять на произвол судьбы и забрал с собой. Оказалось, что это самочка. Мы ее выходили, оставили у себя и назвали Настей. Она как член семьи уже. Кормим ее разнообразно 2 раза в день: мясом, рыбой, фруктами, овощами, даже сыром. По 25 килограмм в день съедает. В среднем в день на это мы тратим полторы тысячи рублей. Настя у нас всеядная, как поросенок. А сгущенкой ее можно кормить не больше 2 раз в день. Это мы контролируем. У нее и ванна есть, воду меняем там регулярно. Также моем Настю из шланга. На людей медведица нормально реагирует. У нее двойная клетка, между одной и другой расстояние 2,5 метров. За все время пока она с нами, инцидентов никаких не было. Сейчас Насте уже 20 лет, а в неволе медведи живут лет 25-27 лет. Дай бог, чтобы больше прожила. А то, что люди так реагируют, так это от незнания. У каждого в голове свое представление, как должен жить медведь. И у большинства оно сходится на том, что дикий зверь должен жить в лесу. И это правильно, только вот Настя бы не выжила одна тогда одна в чаще, будучи еще крохой. Периодически гости жалуются на то, что мы держим Настю в неволе, но мало кто понимает, почему так происходит. А в зоосад я ее не отдам, Настя уже сильно привыкла к нам. Для нее переезд в новые условия будет стрессом. Тут она как королева живет, - рассказал Аяз Геюшев, директор кафе «Странник».

Страсти из-за медведицы Насти из кафе под Хабаровском разгорелись в соцсетях. Фото предоставлено сотрудниками кафе

Ситуацию с медведицей Настей также прокомментировала Наталья Коваленко, зоозащитница и депутат Законодательной думы Хабаровска.

- Сама там была неоднократно. Никакой жестокости в отношении медведицы я не видела. Воняет потому, что животные в принципе очень ароматные. А вот по поводу ее кормления сгущенным молоком - это плохо для печени, если этого много. И еще, медведицу изымать просто некуда. Определить медведя ни в Зоосад, ни в Утес невозможно, там нет мест. Конечно, можно что-то предпринять. Написать заявление в Природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку. Остается только улучшать условия содержания. Но, на мой взгляд, медведь содержится в нормальных условиях относительно его сородичей живущих в неволе. За ней хорошо ухаживают и следят. Про этого медведя уже на протяжении восьми лет периодически кто-то пишет из посетителей. Некоторые люди не могут адекватно оценить условия содержания животного. Они начинают требовать выпустить его в лес, увезти в зоопарк, Зоосад и прочее. Но люди абсолютно не понимают, что медведей в зоопарках и Зоосадах просто завались, свободных мест нет. Чтобы построить вольер, нужны спонсоры. Это удовольствие не из дешевых, стоит около 300 тысяч рублей. Туда входит обязательная бетонная подушка в земле и мощная стальная решетка. Кстати, в нашем зоосаде медведи содержатся практически таких же условиях, как в «Страннике». Есть ли смысл шило на мыло менять? А эта медведица живет там с младенчества и привыкла получать пищу из рук людей. В лесу она просто не выживет, так как не умеет охотиться и ориентироваться в диких условиях, - добавила Наталья Коваленко, волонтер Хабаровского краевого общественного движения «Зоозащита-ДВ», депутат Закдумы Хабаровского края.

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