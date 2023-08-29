«Не причиняйте добро раньше времени»: что стало с птенцом, найденным в Хабаровском крае

Птицу спасли люди. Фото: предоставлено «КП»

В городе Бикин Хабаровского края на прошедших выходных местные жители обнаружили неожиданного гостя. На территории базы сотрудники нашли птенца, предположительно, из семейства соколиных. Одно из его крыльев было странно оттопырено и волочилось по земле, в то время как второе было нормально и плотно прижато к телу птенца. Так как среди спасителей не было орнитологов, люди решили не рисковать и обратились в филиал «Бикинской районной станции по борьбе с болезнями животных» в надежде, что там смогут оказать птице всю необходимую помощь.

- Это птенец сапсана. Нашли на рабочем месте, мужчина принес. На дереве было гнездо, они видели. Там было еще два птенца, но они здоровые и улетели, а этот, видимо, неудачно упал и пришел сам к людям. Они его посадили в коробку и стали подкармливать. Позже привезли к нам, крыло оказалось вывихнуто, - рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья Слабодчикова, начальник лечебно-профилактического отдела филиала «Бикинской районной станции по борьбе с болезнями животных» КГБУ «Хабаровская краевая станция по борьбе с болезнями животных».

Она добавила, что случаи, когда неравнодушные люди приносят птенцов хищных птиц, нередки - это зависит, конечно, от сезона. Самыми частыми гостями у ветеринаров оказываются совы. Они больше других сородичей выпадают из гнезда, и их сбивают машины. Что же касается соколиных, как в этом случае, сапсанов, то их тоже приносят, но гораздо реже. Обычно можно сразу визуально определить, что птица получила увечья. У спасенного сапсана, например, одно из крыльев волочилось по земле, когда он шел ногами.

- Обычно здоровая птица улетает или убегает, когда к ней подходят люди. А вот больные, если даже внешне повреждений не видно - и с крыльями, и с ногами, на первый взгляд, все в порядке - они сидят, нахохлившись, и не реагируют на людей. Видно сразу, что они уставшие, больные или в забытье.

Другого птенца хабаровчане нашли значительно ближе к краевой столице на своем приусадебном участке. Им оказался небольшой чеглок, также представитель соколиных. Травмы у животного были куда серьезнее. Неравнодушные люди доставили птицу в центр реабилитации диких животных «Утес». Там специалисты диагностировали у птенца переломы обеих ног и крыла.

- Придется оставить его здесь, летать он уже не сможет. Накормить его - не такая большая проблема, как некоторых других птиц - он мясо ест. Бывает, приносят и сов, и других хищных птиц. Одни мышами питаются, другие сверчками, третьи еще чем-то определенным - все это нужно где-то брать. Запасать подобную кормовую базу нет возможности. К тому же вылечить птицу максимально трудно из-за физиологических особенностей. Многие так и остаются у нас, потому что прокормить себя самостоятельно уже не в состоянии, - рассказал «КП» - Хабаровск» директор Хабаровского регионального фонда сохранения биологического разнообразия и реабилитации диких животных «Утес», биолог-охотовед Эдуард Круглов.

Он подчеркнул, что хватать найденную птицу и пытаться причинить ей добро, отвозя в специальные организации или даже к себе домой, не следует. В 90% случаев с животным все в порядке, и часто сотрудникам центра приходится возвращать птицу туда, откуда ее забрали. Очень сложно после этого найти родителей птенца или сделать так, чтобы они его признали - ведь он теперь пахнет человеком.

Между тем специалисты подчеркивают, что прежде чем пытаться «спасти» птицу, находящуюся на земле, следует сначала какое-то время понаблюдать за ней. Это может быть так называемый слеток - птенец, который еще только учится летать и уже может покидать гнездо. Они, как правило, имеют развитое оперение, за исключением длинного хвоста, который сформируется позже. Летать слетки еще не умеют, поэтому незнающему человеку может показаться, что птица не в порядке, однако это не так, и птенец находится под чутким контролем летающих над ним родителей. Если же сомнений в том, что животное в опасности, не осталось, следует бережно посадить его в картонную коробку, предварительно проложив дно сеном, а ни в коем случае не тканью, и незамедлительно обратиться за помощью к орнитологам или ветеринарам. Без специальных знаний и навыков можно нанести птице только больший вред.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Перья склеились намертво: угодившую в мазут редкую птицу обнаружили в хабаровском озере

Зоозащитники из Хабаровска спасли цаплю из мазутной ловушки (подробнее)