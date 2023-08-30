Дети с черными душами: жестокие издевательства подростков над животными шокировали жителей Хабаровского края

Место, где убивают беззащитных животных... Фото предоставлено редакции

В Переяславке Хабаровского края заговорили о том, что группа жестоких подростков устроила в заброшенном здании самую настоящую скотобойню. Дети приманивают к себе едой бродячих собак и кошек, а затем жестоко над ними издеваются, увечат, калечат и убивают. Всего несколько дней назад парни здесь играли в футбол, только вместо мяча у них был живой щенок! На замечания неравнодушных людей молодежь не реагирует, в ответ подростки лишь еще громче смеются, а потом продолжают свои страшные зверства. После того как сообщения о жестокостях местных детей разошлись в Сети и по волонтерским чатам, к делу подключилась прокуратура региона - сейчас проводится проверка.

- По поручению прокуратуры Хабаровского края прокуратура района имени Лазо проводит проверку на основании размещенной в Сети информации о жестоком обращении несовершеннолетних с животными, - сообщает прокуратура края.

Ведомство даст оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а еще проверит, как ограничен доступ к «заброшкам» в селе.

О том, что происходит в селе, редакции «КП» - Хабаровск» рассказала Ольга, местная жительница. Именно она несколько дней назад пыталась спугнуть подростков, издевавшихся над щенком.

- В четверг вечером я шла из магазина с покупками мимо заброшенного здания, каких у нас достаточно много в Переяславке. Подростки тут собираются регулярно, курят, пьют, слушают музыку. В таких вот заброшках они устраивают себе штабы. Никто этими детьми не занимается, и они нашли себе развлечение - издеваются над бездомными животными. Я шла как раз мимо здания и услышала громкий смех ребят, а еще пронзительный писк щенка. Было понятно, что кричит животное от боли, - рассказывает Ольга.

Забраться туда женщина не смогла, лестницы на второй этаж не было, сами подростки поднимаются по кирпичам и выступам. Все, что смогла сделать Ольга - это криком потребовать прекратить издеваться над собакой, иначе придется вызвать полицию. В ответ женщина услышала лишь еще более громкий смех, а собака стала еще сильнее плакать.

Спустя время все затихло, Ольга подумала, что дети оставили щенка в покое и ушли на детскую площадку - их она там как раз услышала по громкому смеху и заметила с балкона. Через два дня после этого инцидента Ольга встретила знакомого парня, который сообщил ей, что та банда щенка погубила - его зверски повесили прямо на той самой заброшке, сначала поиграли им в футбол, пинали и били, а после - вздернули.

- Мальчик рассказал, что он хотел спасти щенка и даже силой пытался его у них отобрать, ударил кого-то. На вопрос о том, почему не забрал собаку, он говорит, что побоялся, потому что у ребят были ножи. Щенка та компания в итоге повесила, - говорит Ольга.

Убийство собаки подтвердил и сосед Ольги, который видел воочию тело повешенного животного. Женщина пошла в полицию. В довесок ко всему парень рассказал, как эта же компания не так давно расчленила и вздернула его собственную кошку.

Как выяснилось, этот случай далеко не первый в Переяславке-2. Зверства и издевательства над беззащитными животными здесь, можно сказать, на потоке. Систематически у людей исчезают домашние животные, выпущенные на самовыгул. Потом их тела находят расчлененными где-нибудь за заброшкой.

Еще один вопиющий случай с собакой связывают все с той же компанией подростков. Несколько месяцев назад у заброшенного объекта поселился пес, которого кто-то выгнал из дома. Его прикармливали, в том числе Ольга, но в какой-то момент увидели, что у него что-то не в порядке с глазами. Женщина хотела помочь, подлечить, выясняла, какими каплями прокапать, но в один из вечеров пес вдруг куда-то исчез.

- Он в тот вечер так жалобно плакал и выл, я хотела помочь, понесла с фонариком корм и воду, звала его, но он уже не пришел. Потом я узнала, что эти подростки в глаза ему тыкали «розочкой» (разбитая бутылка), зачем - не знаю, почему они так поступают, я не представляю, но это страшно.

Местные говорят, что этому псу в итоге выкололи глаза, потом живьем расчленили и сожгли на костре. Правда ли это - неизвестно, пока это лишь слухи, но о том, что животных здесь жестоко убивают, знает каждый житель села, ведь что ни месяц, то находят расчлененные или изуродованные тела. В том, что причастны к этому как раз те самые подростки, некоторые селяне даже не сомневаются, но серьезно переживают, что если ничего сейчас не предпринять, то дети вырастут злодеями, а может, вообще вскоре переключатся с животных на людей.

- Их души уже становятся черными, они как будто получают удовольствие от проявления такой жестокости. Детей надо спасать, психологам проводить с ними работу, обращаться в инспекцию ПДН, а за содеянное необходимо привлечение к ответственности. Дети не должны так поступать с животными, - делится мнением Ольга.

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