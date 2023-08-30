Куда еще дороже? Эксперты высказались о ставке на ипотеку в Хабаровском крае

Даже на сдаче квартир в аренду больше не заработаешь Фото: Иван ВИСЛОВ

В середине августа Центральный банк России повысил ключевую ставку до 12 процентов годовых. В официальном заявлении ведомства говорится, что увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания. В дальнейшем сохранение текущих темпов роста цен на достигнутых уровнях означает значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году. Принятое Банком России решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к четырем процентам в 2024 году и ее стабилизации вблизи четырех процентов в дальнейшем.

На фоне этого банки стали повышать ставки по своим основным продуктам. В частности - по ипотечным кредитам. К тому же стал наблюдаться рост цен на недвижимость, как в новостройках, так и в сегменте вторичного жилья.

- Стоит отметить, что существенного падения ипотечных ставок не наблюдалось, когда Центробанк снижал ставку. Они всегда оставались на высоком уровне. Некоторые банки даже при снижении ключевой ставки оставляли свои ставки по ипотеке большими и даже поднимали, потому что был большой пул (объединения счетов одного юридического лица или группы клиентов в единую систему) просрочек, большой пул невыплат и отсрочек. Что касается долгосрочной перспективы – никаких существенных последствий для рынка недвижимости ожидать не следует. Ипотечные кредиты брали всегда, не так давно ЦБ отчитывался о повышении спроса на этот банковский продукт. Единственное последствие – люди будут платить больше, - говорит «КП» - Хабаровск» экс-директор представительства инвестиционного банка Владислав Коротков.

Он подчеркивает, что если говорить о льготных категориях заемщиков, то для них существенно ничего не изменится. Если их ставка была до одного процента, то ее повысят еще на процент, максимум на три, в зависимости от конкретной ситуации. В том числе, от платежеспособности самого льготника. Что же касается рынка недвижимости, то на нем происходящее практически никак не скажется. Он стабильно прирастает в год на 10-15 процентов в рублевом эквиваленте и изменение ключевой ставки никак не влияет на эту тенденцию.

При этом если спрос на новостройки стабильно высокий, то рынок вторичного жилья находится в стагнации. Существенный рост цен на недвижимость скорее обуславливается подорожанием строительства. По причине изменения курса валют увеличивается стоимость строительных материалов. Многие из них везут из-за границы, таким образом, напрямую влияя на стоимость квадратного метра.

- Сейчас средняя ставка по ипотеке составляет 14 процентов. Мы находимся в ожидании - возможно, будет еще повышение ставок. Следующее заседание Центробанка запланировано на 15 сентября. Поэтому наблюдается определенный ажиотаж по приобретению вторичной недвижимости. При этом цена аренды не растет в Хабаровске, она остается на прежнем уровне. И, если человек думает, что выгодно купить квартиру в ипотеку и сдавать ее в аренду, чтобы она окупала себя, то это миф. Ставка в 14 процентов подразумевает очень большие расходы. Среднемесячный платеж составляет порядка 40-50 тысяч рублей, а цены на аренду жилья значительно ниже. Что касается дальнейших перспектив, то застройщики достаточно долго старались удерживать цены, но в настоящее время наблюдается незначительный рост цен на новые квартиры в жилых комплексах комфорт класса, которые в большинстве своем строятся в Хабаровске. В том числе и у застройщиков, которые не пользовались популярностью. Несмотря на то, что рынок недвижимости в краевой столице очень интенсивный, существенных колебаний после 15 сентября ожидать не следует, - рассказал «КП» - Хабаровск» руководитель группы продаж, эксперт по недвижимости Дмитрий Костенко.

Он отметил, что прямо сейчас рынок недвижимости опустошается. Меньше объектов недвижимости выходит в продажу и больше приобретается. Недвижимость продолжает оставаться самой надежной инвестицией. Поэтому обвала цен на жилье в Хабаровске ожидать точно не следует. И если сравнивать показатели прошлого года, во многих регионах России продажа недвижимости сильно снизилась. В это время в Хабаровском крае и в частности в Хабаровске таких колебаний никто не почувствовал. Высокий спрос на жилье также обусловлен ростом ставок по льготным предложениям. Дальневосточная ипотека выросла до двух процентов, семейная ипотека до пяти процентов, а господдержка выросла с семи до восьми процентов. Хабаровчане ожидают дальнейшего роста ставок и цен, и, следовательно, стараются успеть приобрести жилье, пока оно не подорожало еще больше, а те, кто хочет продать недвижимость - пока не торопятся. Центробанк повышает ключевую ставку – банки реагируют. По мнению экспертов, все это неминуемо отразится на конечном покупателе.

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