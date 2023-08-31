Импортозамещение идет полным ходом: ученые создали сейсмическую станцию для Хабаровского края. Фото: предоставлено КП

В рамках программы развития Тихоокеанского государственного университета «Приоритет2030» и Хабаровского края ученые создали сейсмическую станцию, которая ничем не хуже импортного оборудования.

Студентами на базе кафедры физики ТОГУ совместно с учеными ИТиГ ДВО РАН на территории Хабаровского края было создано десять сейсмических станций, с последующем включением во всероссийскую и международную сеть для мониторинга сейсмической опасности региона. В силу особенных условий пунктов сейсмического мониторинга на территории ДФО крайне мало.

- Чем раньше на территории Хабаровского края и Дальнего Востока в целом будет создана масштабная сеть по сбору сейсмической информации, тем раньше мы приблизимся к тому, чтобы научить искусственный интеллект оперативно определять все параметры землетрясения: эпицентр, магнитуду и так далее. А с развитием технологий – и предсказание катастрофических событий, – рассказал «КП» - Хабаровск» руководитель проекта Константин Рябинкин.

Дальний Восток – это наиболее сейсмически опасная территория нашей страны, где уже не один раз происходили разрушительные землетрясения и цунами, поэтому проблема сейсмичности здесь наиболее актуальна. Только из-за слаборазвитой инфраструктуры на такой большой территории мало пунктов сейсмического мониторинга. Это связано с тем, что дорогие широкополосные сейсмометры требуют особых условий эксплуатации. Нужно массово внедрять простые и дешевые, но достаточно качественные приборы, что позволит увеличить охват сети и сбор полезной информации. Этим сейчас занимаются ученые из ТОГУ.

Напомним, что не так давно в Николаевске-на-Амуре произошло землетрясение магнитудой 4,5. Несмотря на достаточно большую магнитуду, данных о ЧП из района не поступало. Землетрясение прошло без последствий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Земля содрогнулась: землетрясение произошло в Хабаровском крае

Землетрясение произошло в Хабаровском крае (подробнее)