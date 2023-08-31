Грядет новая эпидемия? В Хабаровске подтвердился случай редкого заболевания

При этом заболевании сильно поднимается температура, а тело покрывается сыпью Фото: Иван МАКЕЕВ

Хабарвочанка привезла домой из Турции опасную болезнь – корь. Симптомы заболевания схожи с обычной ОРВИ, те же слабость, кашель, ломота, высокая температура, но есть и один особенно отличительный симптом - сыпь по телу. Сейчас женщина проходит лечение, а все, кто контактировал с ней, подверглись подчищающей иммунизации.

- Региональный Минздрав и Управление Роспотребнадзора держат ситуацию на контроле. Проводится подчищающая иммунизация контактных лиц, - сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

Корь подтвердили анализы и исследования. Женщина прилетела недавно из Турции и почувствовала сначала недомогание, а по телу пошли странные пятна. Температура при этой болезни поднимается до 40 градусов. Больная вызвала врачей на дом, но медики приняли решение о госпитализации. Сейчас она под наблюдением.

- Подъем температуры до 40 градусов, кашель, насморк, конъюнктивит. Пятна Филатова-Коплика на слизистой оболочке щек - белые пятна, окруженные каймой. Сыпь, которая сначала появляется за ушами и на волосистой части головы, далее распространяется на лицо, шею, грудь и постепенно покрывает все туловище сверху вниз, - рассказывает региональный Роспотребнадзор.

Это симптомы и характер пятен при кори. Защититься от этого вируса поможет лишь вакцинация. Корь – очень заразное инфекционное заболевание, им могут заболеть не только дети, но и взрослые. Причем, как и в случае с ветрянкой, в зрелом возрасте корь переносится тяжелее. Передается вирус воздушно-капельным путем.

Прививки от кори ставят в возрасте 1 года, и повторные в 6 лет. Этого цикла достаточно, чтобы у человека сформировался иммунитет. Вакцинацию с согласия родителей проводят в детских садах. Везде ли заведена такая практика – не известно. В некоторых дошкольных учреждениях планировалось прививать детей от кори весной этого года, однако вакцины на то время не было. Сейчас она в наличии, и вакцинация намечена на осенний период.

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