Желтые машины, «шашечки» и рост цен: как изменится работа такси с 1 сентября в Хабаровском крае

Теперь не все смогут стать таксистами Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 сентября начала свою работу федеральная система ФГИС «Такси» в соответствии с новым принятым законом ФЗ-580 о деятельности такси. Отныне все, кто осуществляет пассажирские перевозки легковым транспортом, будут внесены в единый реестр. Помимо этого в сфере такси появился еще ряд существенных изменений. Появится контроль за деятельностью организаций принимающих и предоставляющих водителям заказы. В большинстве случаев это, так называемые, «агрегаторы». Осуществлять перевозки смогут граждане со статусом самозанятых, при условии, что у них есть договор со службой заказа. При этом надо учитывать, что ответственность за нарушения во время работы ляжет на плечи самого таксиста. Да и передавать право управления своим автомобилем будет полностью запрещено. К тому же появятся три отдельных реестра - служб заказов, автомобилей и самих водителей. К тому же повысится как ответственность для служб заказа, так и требования к перевозчикам.

Инна Лаврук, заместитель начальника главного управления государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

- Данным законом устанавливаются требования не только к водителям, но и к перевозчикам и службам заказа. Водитель должен иметь водительское удостоверение на русском языке категории «Б» не менее трех лет. Не допускаются к управлению такси водители, у которых есть непогашенная судимость за тяжкие преступления. Помимо этого нельзя будет садиться за баранку таксомотора, если водитель в течение года дважды подвергался административному аресту или имеет три или от трех неуплаченных штрафов на нарушение ПДД. В обязательном порядке должны быть заключены трудовые отношения между перевозчиком и водителем. К перевозчикам относятся как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, - рассказала в эфире радио «КП» - Хабаровск» (88.3 FM) Инна Лаврук, заместитель начальника главного управления государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края.

Она подчеркнула, что водители должны подать уведомление в управление госконтроля о включении транспортного средства в реестр такси. Затем подается заявление на выдачу разрешения. Сделать это можно и на «Госуслугах», но в первые дни, из-за большой нагрузки на сервис, рекомендуется заполнить их на бумаге и доставить специалистам лично.

К тому же остаются требования к внешнему виду автомобиля. Неизменный желтый цвет, рисунок «шашечка» и желтый фонарь на крыше. Водители вынуждены будут проходить процедуру медицинского осмотра перед каждой сменой. Специальные медицинские организации будут оказывать такие услуги, и выдавать водителям QR-коды, считав которые, можно будет получить подробную информацию о водителе и его состоянии. Отметим, что такой код будет действовать всего восемь часов. После чего водитель должен будет завершить рабочий день. В некоторых случаях его можно продлить до 12 часов. Однако с обязательным перерывом. Так что, переработки исключаются, из-за которых водители порой засыпают прямо за рулем.

- Да ничего особенного не поменялось настолько, насколько об этом трубят. Большинство итак соблюдали все эти правила еще до введения закона. Самая большая паника у людей в интернете из-за возможного повышения цен на наши услуги. Тут да, пока система будет устанавливаться, оттачиваться - пляска цены неминуема. Когда все начнет работать стабильно, думаю, рост составит не больше 15-20 процентов от нынешнего уровня, - поделился своим мнением с «КП» - Хабаровск» Антон Михаилов, водитель такси.

На сегодняшний день по Хабаровскому краю выдано 3 358 разрешений для водителей такси. Больше всего в самом Хабаровске - около 2800. Комсомольск-на-Амуре - 107, Амурск - 60, а в Чегдомыне около 40.

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