С 1 сентября ужесточились правила продажи рецептурных препаратов Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября 2023 года поменялись правила продажи рецептурных лекарств. В силу вступили изменения в постановление правительства «Об утверждении положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения». Рассказываем, как это коснется простых людей и в чем суть нововведений.

ПРОДАЖА ПРЕПАРАТОВ ПО РЕЦЕПТУ: ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО И КАК РАБОТАЕТ

В 2018 году было принято постановление правительства о введении системы мониторинга движения препаратов. С ее помощью можно отслеживать путь лекарственных средств от производителя до аптек. Это позволяет контролировать оборот рецептурных препаратов по всей стране. Зачем это нужно?

В первую очередь, это более тщательный контроль в интересах самих пациентов. Если производитель регистрирует лекарство как рецептурное, это значит, что принимать его без назначения врача небезопасно. Выписывая назначение и скрепляя его личной печатью, доктор берет на себя ответственность. А если лекарство покупалось по устной рекомендации, или врач написал название просто на клочке бумаги, за последствия будет отвечать уже сам пациент.

- Все упаковки лекарств заводятся в систему. На каждой из них есть штрихкод и QR-код. Именно по ним можно определить логистическую цепочку. Но увидеть «маршрут» можно было только от производителя до точки продажи. А вот этап покупки препарата в аптеке оставался вне контроля, - рассказал главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Хабаровского края Салават Сулейманов в эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» на 88.3 FM.

По словам специалиста, в 2020 году ситуацию пытались исправить. Но пандемия внесла коррективы в планы, и их пришлось отложить на потом. Уже в марте 2023-го проект доработали, а с 1 сентября нововведения вступили в силу.

ПРОДАЖА ПРЕПАРАТОВ ПО РЕЦЕПТУ С 1 СЕНТЯБРЯ 2023: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

До того как изменения в постановление вступили в силу, некоторые аптеки пренебрегали правилами. Они продавали рецептурные препараты без врачебного бланка, тем самым нарушая закон. Многие жители Хабаровского края сталкивались с тем, что одно и то же лекарство в торговых точках отпускали на разных условиях. В одной аптеке требовали рецепт, в то время как в другой свободно пробивали препарат на кассе. Теперь такого не будет.

- Предполагалось, что с 1 сентября сделать это будет невозможно. Все рецептурные препараты могут быть пробиты через кассовый аппарат, только если они введены в систему. А это значит, что в нее будут заводиться все данные о рецепте: номер, серия и дата выписки, - уточнил Салават Сулейманов.

Но жителей края поспешили успокоить. Минздрав РФ и Росздравнадзор объявили, что для пациентов все останется по-прежнему, а новые правила коснутся только трех групп рецептурных препаратов.

КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ БУДУТ ПРОДАВАТЬ ПО РЕЦЕПТУ С 1 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

С 1 сентября рецепт нужен будет на препараты трех групп. Купить эти лекарства без врачебного бланка не получится ни в одной аптеке. Чтобы пробить лекарственное средство, фармацевт должен будет внести данные рецепта в систему, иначе она не позволит списать товар с учета.

Какие группы подпадают в список препаратов по рецепту с 1 сентября 2023 года:

- лекарства, которые числятся на предметно-количественном учете (такие препараты всегда продавались по рецепту, так как в них содержатся ядовитые, ядосодержащие, наркотические и вещества, воздействующие на психику);

- бесплатные препараты, которые оплачиваются государством, или лекарства по льготной цене;

- препараты, которые выписаны по форме электронного рецепта.

В Хабаровском крае еще не внедрен электронный документооборот. Это пилотный проект, который пока действует только в нескольких регионах. Поэтому изменения, связанные с препаратами из третьей группы, не коснутся жителей края.

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