Дороги затоплены: о паводковой обстановке в Хабаровском крае рассказали специалисты МЧС России Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Две группы спасателей ГУ МЧС России по Хабаровскому краю отправились в Бикин для мониторинга паводковой обстановки, так как по информации гидрологов, в ближайшие дни там уровень воды в реках достигнет опасного уровня. В Бикине уже подтопило 14 приусадебных участков на двух переулках из-за подъема грунтовых вод и схода дождевых стоков. Ранее они дежурили в районе имени Лазо.

По данным на 3 сентября, в Хабаровском крае под воду ушли пять участков внутрипоселковых дорог в селе Гайтер Комсомольского района и селах Видное, Кедрово, Кукелево, Забайкальское Вяземского района. В зону паводка попали дачные участки Хабаровска. На островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный затопило 49 земельных наделов. Кроме того, из-за проток сложно подходить к другим участкам. Две придомовые территории затопило в селе Видное Вяземского района из-за подъема воды в Уссури.

Из-за прошедших дождей подъем уровня воды прогнозируют на реках Бикин, Подхоренок, Хор, Матай, Манома с возможным ростом у Долми, Дормидонтовка, Звеньевое. Опасных отметок уровень воды может достичь на реке Уссури от села Лончаково до Новосоветского.

Больше всего за сутки, на 26 сантиметров, уровень воды вырос в реке Подхоренок у поселка Доридонтовка и составил 444 сантиметра (550 – неблагоприятное явление, 620 – опасное явление). На 24 сантиметра вода выросла на реке Хор у одноименного поселка и уровень составил 697 сантиметров (780 – н/я, 850 – о/я). 619 сантиметров достигла река Уссури у села Новосоветское – рост за сутки 14 сантиметров (550 – н/я, 700 – о/я). Амур вырос на 12 сантиметров у села Богородское, уровень воды составляет 245 сантиметров (400 – н/я, 500 – о/я). Кроме того, на 11 сантиметров Амур вырос у Николаевска и достиг отметки 131 сантиметр (250 – н/я, 350 – о/я).

На 10 сантиметров выросли реки Бикин у станции Звеньевой до 439 сантиметров (410 – н/я, 500 – о/я) и Уссури у села Венюково до 455 сантиметров (400 – н/я, 520 – о/я).

На восемь сантиметров выросли реки Уссури – у сел Лончаково до 476 сантиметров (350 – н/я, 500 – о/я) и Шереметьево до 898 сантиметров (810 – н/я, 950 – о/я) – и Хор у поселка Среднехорский до 825 сантиметров (950 – н/я, 1000 – о/я).

Амур вырос на семь сантиметров у сел Тахта до 370 сантиметров (500 – н/я, 550 – о/я) и Циммермановка до 408 сантиметров (650 – н/я, 750 – о/я). На шесть сантиметров Амур поднялся у сел Елабуга до 439 сантиметров (450 – н/я, 550 – о/я), Троицкое до 309 сантиметров (380 – н/я, 450 – о/я), Нижнетамбовское до 455 сантиметров (650 – н/я, 850 – о/я) и Мариинское до 241 сантиметра (400 – н/я, 550 – о/я).

Еще на четыре сантиметра Амур вырос у села Малмыж до 367 сантиметров (450 – н/я, 560 – о/я) и Комсомольска-на-Амуре до 363 сантиметров (450 – н/я, 650 – о/я).

У Хабаровска Амур вырос на два сантиметра до 410 сантиметров (450 – н/я, 600 – о/я).

В случае возникновения ЧС звоните на номер «112» или «101».

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