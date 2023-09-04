«Вы, главное, берегите себя!»: в Хабаровске семья встретилась с бойцом СВО и передала посылки ребятам на передовую

Хабаровчане продолжают помогать своим землякам - участникам СВО Фото тематическое Фото: Александр КОЦ

Помощь бойцам, которые прямо сейчас отстаивают интересы Родины там, в зоне спецоперации, продолжают собирать неравнодушные хабаровчане. За последние несколько дней ребятам передали много груза, для парней закупают все, что им требуется, от аптечек до спецтехники и оборудования. Сейчас, к слову, система сбора помощи уже более или менее сформировалась и идет адресно. То есть парням не отправляют все подряд, а собирают именно то, что им действительно нужно и о чем они просят.

Совсем недавно в ОНФ Хабаровского края семья горожан встретилась с бойцом СВО, который приезжал домой повидаться с родными, и передала ему лично в руки посылки для ребят.

- Александр Михайлович с супругой Ольгой помогают с первых дней. Сначала помогали беженцам, потом тем, кто сейчас находится на передовой. Боец Андрей в отпуске, на днях уезжает на передовую, поэтому и было решено передать необходимое из рук в руки. Передали бензопилы, так как они очень востребованы сейчас в подготовке к зиме. Ольга подарила икону и молитву оптинских старцев, - рассказали в ОНФ.

За чаем Андрей рассказал, как ему и парням живется там, в зоне СВО. Кстати, он успокоил, пожалуй, всех родителей, заверив, что с питанием никаких проблем нет, все едят нормально, а он даже набрал шесть килограммов. С рационом все в порядке, парни едят мясо.

ОНФ передал от Дома ветеранов из поселка Горького сделанные собственноручно маскировочные сети, помимо этого, ребятам Андрей повезет рации и подсумки для патронов. На прощание Ольга обняла бойца и дала напутствие, чтобы он берег себя.

Эта передача помощи - лишь одна из многих таких актов. Одно только хабаровское отделение Общероссийского народного фронта регулярно отправляет в Донбасс груз, посылки и даже технику, переданную жителями региона. Помимо них в Хабаровске работает несколько волонтерских движений, кто-то шьет пятиточечники, носилки, одежду для парней, а кто-то собирает аптечки, гигиенические средства, оптику и броники.

Активную работу ведет сообщество «Хабаровск. Своих не бросаем». Здесь все организовано и работает на обратной связи: ребята из зоны СВО передают, что им конкретно нужно, а тут волонтеры уже собирают деньги, помощь и закупают необходимый инвентарь, а затем отправляют.

Так, на прошлой неделе парням-хабаровчанам отправили квадрокоптер. Как отмечают сами бойцы, беспилотник - вещь, особенно нужная в разведке. Среди того, что парням требуется - влажные салфетки, спальники, аптечки, сапоги и дождевики.

Впереди зима, а значит, хабаровчане будут работать еще активнее, чтобы наши парни там, на СВО, ни в чем не нуждались, а лишь продолжали идти к главной цели.

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