«Я на Дальнем Востоке!»: волонтеры со всей России разрабатывают экотропы в Большехехцирском заповеднике Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

С 28 августа по 8 сентября на территории Большехехцирского заповедника реализуется проект «Заповедное дело РГО». В нем участвуют добровольцы из разных регионов России. В рамках проекта создадут две туристических тропы по заповедной территории - «Родник Дерсу» и «Заповедный Хехцир». В отборочном конкурсе приняли участие более пятисот участников, из которых выбрали семерых победителей. Работа над проектом началась с ознакомительной экскурсии по особо охраняемой природной территории. Ее для волонтеров провел руководитель Большехехцирского заповедника Антон Фетисов.

- Мысль запустить такой проект пришла в голову к нам, сотрудникам ФГБУ «Заповедное Приамурье», к которому и относится Большехехцирский заповедник. Дело в том, что рядом с Хабаровском располагается уникальная природная территория. Мы задумались о том, как бы нам интереснее показать красоты Хехцира и рассказать о них, чтобы это было и красиво, и безопасно для посетителей, и для природы проходило без последствий. Тропы должны быть четко оформлены, чтобы посетитель не сошел с выделенного маршрута и не запустил «эффект бабочки», как в знаменитом произведении Рэя Брэдбери. Тропы будут включать в себя разные ландшафты, создадим много специально выделенных фотозон, зон для отдыха и приема пищи, а также в обязательном порядке прохождение маршрута будет включать в себя познавательную лекцию о флоре и фауне этой уникальной территории, - рассказал «КП» - Хабаровск» руководитель Большехехцирского заповедника Антон Фетисов.

Он отметил, что тропы будут создаваться с привлечением специалистов различного профиля, чтобы сделать прохождение маршрута расстоянием более чем в два километра максимально комфортным. Это может быть и деревянный настил, и тропинки из щепы, и даже мосты через ручьи. А в особых местах по всей протяженности троп оборудуют специальные поляны с лавочками для отдыха и созерцания. Именно такими специалистами и стали волонтеры, прошедшие всероссийский отбор.

- Нас семеро. Среди нас двое строителей, дизайнер, два ботаника, руководитель от Русского географического общества и медиаволонтер. На сайте РГО есть несколько типов заявок на участие в проекте. Это научное волонтерство, медиаволонтерство и просто волонтерство. В данном случае отбирались заявки только из научной и медиасфер, потому как на первых порах люди, не имеющие опыта в подобных проектах, были не нужны, - отметила ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией культурных растений главного ботанического сада РАН Виктория Крючкова (Москва).

У нее сразу две миссии. Помимо участия в создании экотроп, Виктория намерена собрать материалы для пополнения коллекции Главного ботанического сада. Она рассказала, что у специалистов их профиля есть список растений, которые хотелось бы привезти с собой с Хехцира. Однако в силу того, что работа ведется на особо охраняемой природной территории, ничего не выкапывается. Собираются только семена и некоторые растения в виде гербария. Флора здесь специфическая. Очень много эндемиков - видов, которые растут только на этой территории, много аборигенных видов, которых нет в коллекции Главного ботанического сада. Другие специалисты также настроены на максимально продуктивную работу.

- Я на Дальнем Востоке! Очень рада возможности поучаствовать в создании экотропы на заповедной территории. Чувствую себя причастной к большому и важному делу. В рамках проекта планирую работать над дизайном тропы, информационных стендов и табличек, фотозон и зон отдыха. Большой Хехцир уже успел очаровать, идей много, сегодня мы уже начали работу. Тайга вдохновляет, настрой боевой! - поделилась участница проекта, дизайнер из Москвы Светлана Фефелова.

Как указано на официальном сайте Русского географического общества, проект «Заповедное дело РГО» реализуется в том числе благодаря грантовой поддержке Русского географического общества и при поддержке «Росзаповедцентра». Это комплекс научных и эколого-просветительских мероприятий на особо охраняемых природных территориях России. К участию в нем приглашаются молодые ученые и студенты - географы, картографы, метеорологи, гляциологи, зоологи, а также фотографы, видеооператоры, дизайнеры и просто активные люди в возрасте от 18 до 35 лет, интересующиеся дикой природой.

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