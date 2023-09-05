«КП» - Хабаровск» объявляет о старте фотоконкурса «Улыбка студента»

Начало учебного года, всегда большая радость для студентов, а особенно для абитуриентов. Ребята знакомятся, встречаются, делятся летними приятными моментами отдыха. В связи с началом нового учебного года «КП» - Хабаровск» объявляет о старте фотоконкурса «Улыбка студента».

Все, что вам нужно для участия в конкурсе, это загрузить фотографию с собственным изображением и лучезарной улыбкой на наш сайт.

Конкурс проходит с 9 по 27 сентября 2023 года. Результаты конкурса подводятся 28 сентября. 29 сентября победители фотоконкурса встретятся в студии радиостанции «Комсомольская правда» - Хабаровск» на вручении дипломов, подарков и призов победителям.

За одну фотографию можно проголосовать один раз в 24 часа. С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Заявку для участия можно подать в специальной форме по ссылке или отправить фото в WhatsApp радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» по номеру 8-962-223-38-83.