Ветер собьет с ног: штормовое предупреждение объявлено в Хабаровском крае

На некоторые районы обрушатся дожди и мощный ветер Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Хабаровском крае снова испортится к концу недели. На некоторые районы обрушатся дожди и мощный ветер. Жителям региона рекомендуют соблюдать меры безопасности, отменить поездки за город и в лес.

Глубокий циклон придет в Хабаровский край из Амурской области 8-9 сентября. Часть региона окажется во власти дождей, местами ожидаются сильные осадки. Особенно достанется северу края - Тугуро-Чумиканскому, Аяно-Майскому и Охотскому районам. Вместе с дождями здесь усилится ветер с порывами до 17-22 метров в секунду.

Циклон не обойдет южные и центральные районы Хабаровского края. Синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 15-22 метров в секунду. При этом температуры воздуха, как сообщалось ранее, будут достаточно высокими. Например, в Хабаровске 8 сентября столбики термометров покажут +26 +28 градусов, 9 числа придет похолодание.

Спасатели предупреждают, что во время циклона вероятность возникновения ЧП увеличивается. Водителей и пешеходов призывают быть особенно внимательными на дорогах. Автовладельцам рекомендуют прихватить с собой буксировочный трос. Жителям региона напоминают, что при себе следует иметь полностью заряженный мобильный телефон, чтобы позвонить в службу спасения в случае ЧП.

- Туристическим группам следует приостановить движение по маршрутам и переждать непогоду в населенных пунктах или на турбазах. Также опасно выходить и выезжать в лес, на водные объекты, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю.

Предварительно, циклон уйдет из Хабаровского края 10 сентября. Погода начнет нормализовываться, температуры воздуха поползут вверх и достигнут отметки +26 градусов. Прогноз еще будет уточняться.

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