Ветхий балкон рухнул вместе с человеком: управляющая компания поплатилась за смерть мужчины в историческом доме Хабаровска

Красивое снаружи историческое здание внутри оказалось частично прогнившим Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Уникальный дом коммуны работников НКВД в Хабаровске с 2021 года находится в центре перманентного скандала. Красивое снаружи историческое здание внутри оказалось частично прогнившим. Из-за этого погиб один из жильцов, под которым провалился пол.

Особенное опасение вызывали деревянные доски и балки на шестом этаже Фото: Прокуратура Хабаровского края

Основная проблема 90-летнего дома на Муравьева-Амурского, 25 была в прогнивших полах на общих балконах. Особенное опасение вызывали деревянные доски и балки на шестом этаже. Управляющую компанию обязали привести общий балкон в порядок до 1 июля 2021 года. Но тогда рабочие не успели выполнить работы, поэтому срок передвинули на 1 ноября.

Утром 30 августа 2021 года на тот самый балкон шестого этажа вышел покурить 71-летний мужчина. Прогнившие доски не выдержали и обвалились прямо под ногами жильца. Хабаровчанин рухнул на такой же общий балкон на третьем этаже (на пятом и четвертом балконов нет). Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Прогнившие доски не выдержали и обвалились прямо под ногами жильца Фото: Прокуратура Хабаровского края

На шатком балконе управляйка развесила объявления о повреждении деревянного настила и призвала жильцов не ступать на прогнивший пол. Компания указала, что в случае ЧП снимает с себя ответственность. Но у следствия было другое мнение, и ответственности с управляющей организации никто не снял.

На шатком балконе «управляйка» развесила объявления о повреждении деревянного настила Фото: Прокуратура Хабаровского края

Уголовное дело было заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека». Обвинение было предъявлено 42-летнему исполняющему обязанности директора управляйки. Супруга погибшего также обратилась в суд за компенсацией морального вреда.

- С управляющей организации в пользу вдовы взысканы денежные средства в общей сумме свыше 1,6 миллиона рублей, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Директору УК грозит до шести лет колонии со штрафом до полумиллиона рублей.

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