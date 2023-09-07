«Слышь, верни долг по-хорошему»: как коллекторам запрещено действовать в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

С 2017 года Федеральная служба судебных приставов осуществляет контроль над деятельностью коллекторских организаций. Согласно федеральному закону №230 ФЗ профессионально заниматься взысканием просроченной задолженности могут исключительно коллекторские агентства, включенные в реестр ФССП. 20 июля 2023 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов. Согласно вступившим в силу поправкам, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Между тем существуют четкие правила ведения подобной деятельности.

- Коллекторские организации имеют право на осуществление непосредственного взаимодействия с должником. Это звонки, направление sms-сообщений, писем, выход в адрес. Однако данные действия ограничены. Не более одного звонка в сутки, не более двух звонков в неделю и не более восьми звонков в месяц соответственно. То же самое по sms и «выходу» - все это конкретно регламентировано законом. Но в первую очередь задача коллектора побудить должника погасить просроченную задолженность в досудебном порядке. Методы психологического, а уж тем более физического воздействия уже давно практически не фиксируются. Коллекторские агентства стараются убедить должника, даже предложить какие-то особые условия, например, убрать проценты и погасить только основной долг, - рассказал «КП» - Хабаровск» Филипп Пешков - заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченных задолженностей, УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Он отметил, что важно понимать - коллектор часто выступает своего рода помощником должника. Люди привыкли думать, что коллектор - это что-то плохое. На самом же деле, если речь идет о профессиональном коллекторском агентстве, то с ним, наоборот, нужно искать контакт. Работать совместно, чтобы не доводить дело ни до суда, ни до службы судебных приставов.

При этом стоит отметить, что коллектор все же имеет право нанести должнику личный визит с целью разговора, но как отмечают в службе судебных приставов, в настоящее время такое происходит крайне редко - обычно ограничиваются только звонками. Профессиональный коллектор, действующий официально, во время разговора с должником обязан назвать свои ФИО, подробно объяснить, в чьих интересах он действует, и назвать сумму долга.

- Коллекторские агентства как юридические лица обязаны вести аудиозапись звонков, предупреждать собеседника, что такая запись ведется, и хранить их потом в течение продолжительного времени. Если граждане жалуются на неправомерную деятельность коллекторов, служба судебных приставов имеет право изъять записи телефонных разговоров для изучения. Также стоит отметить, что звонки третьим лицам коллекторами осуществляются только для получения дополнительной информации о должнике - чтобы узнать, как с ним можно связаться. По вопросам же самой задолженности коллекторы могут разговаривать с третьими лицами, только получив согласие и должника, и самих третьих лиц.

Помимо этого, коллекторские агентства не имеют права взаимодействовать с некоторыми категориями граждан. А именно: с беременными женщинами, с матерями грудных детей возрастом до полутора лет, с гражданами, находящимися на стационарном лечении, и с инвалидами первой группы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Каким будет прожиточный минимум в Хабаровском крае в 2024 году

Правительство Хабаровского края утвердило прожиточный минимум на 2024 год (подробнее)